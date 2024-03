„Er zÃ¤hlt zu den absoluten Leadern und identifiziert sich zu 100% mit den Haien“ – Corey Mackin bleibt beim HCI!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat den Vertrag mit Corey Mackin verlängert. Damit bleibt eine weitere Stütze bei den Haien. Den Verantwortlichen...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat den Vertrag mit Corey Mackin verlängert. Damit bleibt eine weitere Stütze bei den Haien.

Den Verantwortlichen des HC TIWAG Innsbruck ist es gelungen, einen weiteren Schlüsselspieler im Team zu halten. Stürmer Corey Mackin hat seinen Vertrag bei den Haien verlängert. Der US-Amerikaner geht damit in seine dritte Saison bei den Innsbruckern. Der 28-jährige, dessen Frau dieses Jahr das erste Kind erwartet, zählte in der abgelaufenen Saison wieder zu den gefährlichsten Offensivkräften. In 57 Spielen (ICE und CHL) kam Mackin auf 50 Punkte (16G/34A).

Die gesamte Organisation der Haie freut sich, Corey weiter im Haifischbecken begrüßen zu dürfen, und wünscht ihm und seiner Frau in naher Zukunft einen guten und gesunden Start ins junge Familienleben.

Corey Mackin: „Ich freue mich riesig, eine weitere Saison in Innsbruck spielen zu können. Ich bin top motiviert um mit dem Team Großes zu erreichen. Die Organisation und die Fans sind für meine Frau und mich großartig, wir freuen uns beide darauf, unsere Familie hier in Tirol zu gründen, und ein weiteres Jahr bei den Haien zu sein.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Corey ist seit 2 Jahren ein Konstante in unserer Mannschaft, der mit seinem unermüdlichen Einsatz zu überzeugen weiß. Er zählt zu den absoluten Leadern und identifiziert sich zu 100% mit den Haien. Auf internationaler Bühne (CHL) war er einer der besten Spieler im Bewerb und konnte durch sein Scoring überzeugen. Wir sind froh ihn weiter im Team zu haben.“