„Er wollte 2 Stunden vorher da sein“ – Vater Seider über Moritz’ Trainingseifer, Content-Serie #EishockeyDeutschland blickt hinter die WM-Kulissen

Nach dem erfolgreichen Auftakt rund um die NHL-Reise von Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast steht nun das Turnier selbst im Fokus: Die dreiteilige Serie „Inside WM 2025” begleitet das DEB-Team durch die Höhen und Tiefen der WM-Reise – exklusiv, nahbar und mitreißend. Im Mittelpunkt: Kapitän und NHL-Star Moritz Seider, der über die Bedeutung des Nationaltrikots sagt: „Einfach locker an die Sache rangehen, es ist ein unheimlich großes Privileg, was wir alle ausführen dürfen. Ich meine, wir dürfen unsere Nationalflagge auf der Brust tragen und bei einer WM vertreten.“ Neben der sportlichen Anfangseuphorie mit 3 Siegen aus 3 Spielen kommen auch Stimmen von Bundestrainer Harold Kreis und Experte Rick Goldmann zu Wort – sowie persönliche Einblicke von Kay Seider, Vater von Moritz. Er erinnert sich an die ersten Trainingsjahre seines Sohnes: „Um 9 ging das Training los, das Offizielle – er wollte 2 Stunden vorher da sein. Ich glaube, das zeichnet ihn einfach aus, diesen Ehrgeiz, den er da hat, wenn er was erreichen will.“

3 Spiele, 3 Siege – und ein Start, der sich einfach gut anfühlt: In der ersten Episode von „#EishockeyDeutschland – Inside WM 2025“, die am Sonntag ab 12 Uhr bei MagentaSport, MagentaTV und YouTube ausgestrahlt wird, steht das deutsche Eishockey-Nationalteam im Fokus. Emotional, exklusiv und ganz nah dran: Die neue Episode zeigt, wie das DEB-Team mit einem perfekten WM-Auftakt gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen für Euphorie sorgt – mit Kapitän Moritz Seider im Zentrum und NHL-Star Tim Stützle als Rückkehrer.

Seider spricht über die Bedeutung der Nationalmannschaft: „Einfach locker an die Sache rangehen, es ist ein unheimlich großes Privileg, was wir alle ausführen dürfen. Ich meine, wir dürfen unsere Nationalflagge auf der Brust tragen und bei einer WM vertreten.“ Auch Experte Rick Goldmann findet: „Ich glaube, dass Moritz Seider ein sehr gutes Gespür dafür hat, wie man sich auf der einen Seite nach innen verhält, zu den Mannschaftskollegen, und auch auf der anderen Seite nach außen. Ich glaube, auch das ist ein Teil insgesamt von dem, welchen Reifeprozess er als Mensch umgenommen hat und das auch definitiv für das Kapitänsamt spricht.”

Exklusive Einblicke gibt es auch von Kay Seider, Vater von Moritz. Er erinnert sich an die ersten Trainingsjahre seines Sohnes: „Um 7 muss ich da sein. Ja, okay, ich bring dich hin, fahr danach auf die Arbeit. Um 9 ging das Training los, das Offizielle – also er wollte 2 Stunden vorher da sein. Ich glaube aber, das zeichnet ihn einfach aus, diesen Ehrgeiz, den er da hat, wenn er was erreichen will, aber auch die Leichtigkeit, weil er es nie als Anstrengung für sich gesehen hat.“

Auch an ein besonderes Weihnachtsgeschenk erinnert sich der Vater: „Irgendwann kam er und hat gesagt: ‚Zu Weihnachten wünsche ich mir nur eins, eine Taktik-Tafel.‘ Er hat nach jedem Spiel sich wirklich dann in sein Zimmer zurückgezogen und hat dann 2 Stunden das Spiel analysiert für sich. Ich fand das beeindruckend, so auch die ganzen Szenen noch zu kennen. Er wusste genau, dann ist das passiert und ich hätte abpassen können.“

Sportlich sorgt das DEB-Team zum WM-Start für beste Laune. Im Auftaktspiel gegen Ungarn lösen Kahun und Samanski mit frühen Treffern erste Glücksgefühle aus. Der souveräne 6:1-Erfolg ist der perfekte Einstieg ins Turnier. Auch gegen Kasachstan zeigt das Team Moral: Rückstand, Aufholjagd, 4:1-Sieg. Bundestrainer Harold Kreis lobt: „Die Mannschaft glaubt unheimlich an sich.“ Im 3. Gruppenspiel gegen Norwegen dann das Comeback von Tim Stützle – inklusive Scorerpunkten. Stützle: „Ich glaube, die haben hart gespielt, aber so ist es manchmal am besten.“ Die deutschen Treffer von Michaelis, Ehliz, Stachowiak, Tiffels und Samanski sichern den 3. Sieg im 3. Spiel.

#EishockeyDeutschland – Inside WM 2025

Sonntag, 01.06.2025

um 12 Uhr: #EishockeyDeutschland – Episode 1: Euphorie

Sonntag, 08.06.2025

um 12 Uhr: #EishockeyDeutschland – Episode 2: Ernüchterung

Sonntag, 15.06.2025

um 12 Uhr: #EishockeyDeutschland – Episode 3: Entscheidung

