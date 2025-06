„Er wird eine neue Perspektive einbringen“ -Straubing Tigers stellen ihren neuen Assistenztrainer vor

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihr Trainerteam für die Saison 2025/26 erweitert.

Marc-André Gragnani übernimmt die Position des Assistant Coach. Der 38-jährige Kanadier tritt damit seine erste Trainerstation in Europa an, nachdem er auf eine langjährige und hochkarätige Spielerkarriere zurückblickt.

Gragnani absolvierte über 600 Spiele auf höchstem Niveau – unter anderem in der NHL, der KHL, der Schweizer National League sowie bei internationalen Turnieren für Team Kanada. Als Verteidiger zeichnete er sich durch Spielintelligenz, Übersicht und offensive Impulse aus. Qualitäten, die er künftig als Coach einbringen möchte.

„Marc-André bringt nicht nur riesige Erfahrung aus vielen internationalen Stationen mit, sondern auch ein starkes taktisches Verständnis und Führungsqualitäten“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Seine professionelle Einstellung und seine Perspektive als ehemaliger Topspieler werden für unsere Spieler eine wertvolle Bereicherung sein.“

Auch Headcoach Craig Woodcroft freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir sind sehr glücklich, dass Marc-André unserem Trainerstab beitritt. Marc-André ist ein ehemaliger Olympionike, der auch über umfangreiche Spielerfahrung in der NHL, der KHL und allen Top-Ligen in Europa verfügt. Er verfügt über ein umfassendes internationales Spielverständnis und wird eine neue Perspektive einbringen, die für unsere Mannschaft von großem Nutzen sein wird. Ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um unser Team weiter voranzubringen.“

Marc-André Gragnani blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, Teil der Straubing Tigers zu werden und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Die Straubing Tigers haben sich in den letzten Jahren einen starken Ruf in Deutschland erarbeitet. Ich bin bereit, meine Erfahrungen einzubringen, von Craig zu lernen und mit dem Team gemeinsam zu wachsen.“

Die Straubing Tigers heißen Marc-André Gragnani herzlich willkommen am Pulverturm und freuen sich auf eine erfolgreiche Saison 2025/26 mit dem neuen Assistant Coach.

