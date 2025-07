„Er weiß, wo das Tor steht“ – Ravensburg Towerstars komplettieren ihren Stammkader mit einem Stürmer der Nürnberg Ice Tigers

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars waren auf der Suche nach einem Spieler für die zuletzt noch vakante Kontingentspieler-Position erfolgreich.

Mit Mark Rassell kommt ein Stürmer, der sich in seiner bisherigen Karriere durch einen ausgeprägten Torinstinkt empfohlen hat und als charakterstarker Mitspieler gilt. In der vergangenen Saison stürmte der 28-jährige Kanadier für Innsbruck sowie Nürnberg.

Mark Rassell genoss in seiner Heimatstadt Calgary eine fundierte Ausbildung sowie viel Spielpraxis in professionell organisierten Schüler- und Juniorenligen. Unter anderem spielte er im U18-Team der Calgary Flames in der AMHL. Für sein Studium wechselte der 1,88 Meter große Stürmer nach Fredericton an die Universität New Brunswick, deren Eishockeyteam am Spielbetrieb der renommierten College-Liga „USports“ teilnimmt. Mark Rassell, der sich sowohl als Center als auch als Außenstürmer auf dem Eis wohlfühlt, stürmte dort von 2018 bis 2022.

Während seiner vierten Saison konnte er sich für Profieinsätze in der ECHL bei den Fort Wayne Komets empfehlen, wo er auch in der darauffolgenden Saison unter Vertrag stand. Besonders erfolgreich gestaltete sich für Mark Rassell die ECHL-Saison bei den Idaho Steelheads, in der er in 53 Pflichtspielen 37 Tore erzielte und 22 weitere vorbereitete. Insgesamt stand er in 135 ECHL-Spielen auf dem Eis und sammelte dabei 64 Treffer und 55 Vorlagen. Parallel zu seinen Engagements in der ECHL kam Mark Rassell auch zu 22 Einsätzen in der AHL bei den jeweiligen Franchisepartnern.

Der Wunsch nach einer neuen Herausforderung führte Mark Rassell in der vergangenen Saison in die nationenübergreifende ICEHL, wo er für den HC Innsbruck auflief. Da es dort keine Aussicht auf eine Playoff-Teilnahme gab, wechselte der Torjäger für die letzten Wochen der Saison nach Nürnberg, wo er noch neun Begegnungen für die Ice Tigers bestritt.

„Die Erfahrungen in der DEL habe ich sehr genossen und sie haben meinen Entschluss bestärkt, weiter in Deutschland spielen zu wollen“, betont Mark Rassell. „Ich habe mitbekommen, dass die DEL2 eine starke Liga mit leidenschaftlichen Fans ist und das hat mich gereizt“, so der letzte Neuzugang im Towerstars-Stammkader. Er ergänzt: „Bei meiner Entscheidungsfindung war es mir wichtig, zu einem Club zu wechseln, der klare Erfolgsambitionen hat. Die Towerstars zählen hier natürlich dazu und ich freue mich sehr, ein Teil dieses Teams zu werden.“

Towerstars-Headcoach Bo Subr sagt zur Verpflichtung des kanadischen Stürmers: „Wir sind sehr froh, einen Spieler wie Mark in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er hat einen starken Schuss und kann mit seiner Spielweise viel Druck vor dem gegnerischen Tor erzeugen. Zudem geht er in Zonen, in die nicht jeder Spieler gerne geht. Mark wird auch menschlich sicher sehr gut zu uns passen.“

„Ich freue mich sehr, dass sich Mark für uns entschieden hat! Er weiß, wo das Tor steht, ist sich aber auch für die Arbeit nach hinten nicht zu schade – das hat er bei all seinen früheren Stationen stets unter Beweis gestellt. Auch die Fans in Ravensburg werden an ihm sicherlich ihre Freude haben“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, über den Neuzugang.