„Er weiß, welche Art von Eishockey in der DEL gefragt ist“ – Augsburger Panther verpflichten Frankfurts zweitbesten Scorer der letzten Saison

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther sind ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt tätig geworden.

Am Wochenende setzte Cody Kunyk seine Unterschrift unter einen Vertrag beim DEL-Gründungsmitglied. Der Center spielte in der Saison 2023-24 noch für den Ligarivalen Löwen Frankfurt.

Am Ende der vergangenen Spielzeit der PENNY DEL hatte Cody Kunyk 17 Tore und 24 Vorlagen vorzuweisen und landete damit auf Rang 19 der besten Scorer der Liga. Elf seiner 41 Punkte verbuchte der spielstarke Center im Powerplay, 29 bei numerischer Gleichheit auf dem Eis. Der 180 cm große und 88 kg schwere Linksschütze zählte zudem mit einer Erfolgsquote von rund 58 % zu den besten Zweikämpfern im Team der Löwen Frankfurt. Wenn Kunyk auf dem Eis stand, gab sein Team durchschnittlich die meisten Torschüsse ab. Über 82 % seiner Pässe kamen beim Mitspieler an.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Cody Kunyk stellt seine offensiven Fähigkeiten seit Jahren in starken europäischen Ligen unter Beweis. Nach seinem Jahr in Frankfurt weiß er auch, welche Art von Eishockey in der DEL gefragt ist. Es wird wichtig sein, dass wir nicht nur Europa- oder Deutschland-Neulinge im Team haben, sondern auch erfahrene Spieler, die unsere Liga kennen. Cody passt deshalb bestens in unser Anforderungsprofil, er wird eine wichtige Rolle bei uns einnehmen.“

Vor seinem Engagement war Kunyk, der in der Saison 2013-14 ein NHL-Spiel für die Tampa Bay Lightning bestritt, insgesamt fünf Spielzeiten in der finnischen Liiga für Kärpät, HPK und SaiPa aktiv. In 298 Partien kam der Kanadier auf 207 Scorerpunkte. In der Saison 2021-22 stürmte Kunyk für Barys Nur-Sultan in der KHL (18 Spiele, 18 Punkte). Sein erstes Übersee-Engagement datiert aus 2015-16. Als Mannschaftskapitän der Gentofte Stars verbuchte Kunyk in Dänemark in 27 Spielen 29 Scorerpunkte.