Er spielte schon für die Kassel Huskies …. Vienna Capitals nehmen weiteren Verteidiger unter Vertrag

Wien. (PM Capitals) Mit Marc-Olivier Duquette verpflichten die Vienna Capitals einen weiteren Akteur für die Defensive.

Der 27-jährige Kanadier wechselt vom schwedischen Klub IK Oskarshamn in die Bundeshauptstadt. Der Vertrag des 193 Zentimeter großen Linksschützen ist bis Saisonende gültig. In Wien trägt Duquette die Trikotnummer 28. Nach der Verpflichtung von Nate Kallen, welche aufgrund des Abgangs von Cole Hults erfolgte, um dessen freigewordene Kaderposition zu besetzen, wurde die kurzfristige Verpflichtung von Marc-Olivier Duquette insbesondere durch die angespannte Personalsituation in der Defensive notwendig. Die Capitals müssen in den nächsten Wochen nämlich nicht nur auf Erik Kirchschläger, der aufgrund einer Oberkörperverletzung länger pausieren muss, verzichten. Abwehrchef Nelson Nogier wird den Donaustädtern ebenfalls wegen einer Oberkörperverletzung zumindest im laufenden Grunddurchgang nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein Einsatz von Duquette, der sich bereits in Wien befindet, in den beiden Spielen in dieser Woche erscheint aufgrund der Dauer bürokratischer Notwendigkeiten eher unwahrscheinlich. Seine Verpflichtung stellt aber für das Finale des Grunddurchgangs und in Hinblick auf die sehr wahrscheinliche Teilnahme der Vienna Capitals am Pre-Playoff eine wichtige Absicherung dar.

Der im kanadischen Chateauguay, Quebec geborene Marc-Olivier Duquette ging auf höchstem Junioren-Niveau in der QMJHL für die Gatineau Olympiques und die Drummondville Voltigeurs aufs Eis. Zwischen 2014 und 2019 absolvierte der großgewachsene Defensivspieler 220 Einsätze, dabei gelangen ihm 77 Scorerpunkte (15 Tore + 62 Assists). Mit der Spielzeit 2019/20 begann der Kanadier in der ECHL bei den Fort Wayne Komets seine Profikarriere. In der ECHL ging Duquette zwischen 2019 und 2024 für die Komets, die Wheeling Nailers, die Maine Mariners und die Kansas City Mavericks aufs Eis. In dieser Zeit absolvierte der Verteidiger insgesamt 254 ECHL-Einsätze. In seinen beiden Saisons in Maine spielte Duquette bereits mit Nate Kallen, einem weiteren Neuzugang der Capitals, zusammen. Seine letzte ECHL-Spielzeit, die Saison 2023/24, war mit 29 Punkten (9 Tore + 20 Assists) im Grunddurchgang die offensiv produktivste seiner Karriere.

Zur Saison 2024/25 ging es für den Verteidiger nach Europa. Für DEL2-Grunddurchgangssieger Kassel Huskies absolvierte Duquette insgesamt 52 Spiele. Dazu kommen zwei Spiele in der Champions Hockey League in Diensten der Rouen Dragons (1 Tor) vor Meisterschaftsbeginn. Die laufende Saison begann der Verteidiger in der schwedischen HockeyAllsvenskan bei IK Oskarshamn. Für das Team aus dem Süden Schwedens absolvierte der großgewachsene Defensivspieler 37 Einsätze.

Statement Marc-Olivier Duquette „Ich freue mich riesig, ein Teil der Vienna Capitals zu sein. Für mich ist es ein willkommener Neuanfang. Der Einstieg in einer so wichtigen Phase der Saison ist darüber hinaus eine tolle Herausforderung. Es ist immer schwierig, so spät in der Spielzeit in ein neues Team zu kommen, wenn sich alle schon gut kennen und die meiste Zeit der Saison füreinander gekämpft haben. Ich möchte mich aber bestmöglich einbringen. Ich freue mich auch sehr darauf, wieder mit Nate Kallen zusammenzuspielen! Wir waren gute Freunde während unserer Zeit in Maine, und es wird toll sein, mit ihm im Team zu sein.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Es ist erfreulich, dass es uns noch vor der Transferdeadline gelungen ist, Nate Kallen und Marc-Olivier Duquette zu verpflichten. Damit konnten wir nicht nur den Abgang von Cole Hults nachbesetzen, wir haben auch eine Personalreserve für den Rest des Grunddurchgangs und die anstehende Post-Season geschaffen, die in Anbetracht von Nelson Nogiers Verletzungspause noch wichtig werden wird. Marc-Olivier bringt eine gewisse Größe mit, ist aber ein starker Eisläufer. Wir freuen uns, ihn in Wien begrüßen zu dürfen.“

Steckbrief Marc-Olivier Duquette

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 26.03.1998

Alter: 27 Jahre

Größe: 193 cm

Gewicht: 91 kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada

