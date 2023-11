Er spielte auch schon in Lindau: Passau Black Hawks haben Ersatz fÃ¼r den verletzten Liam Blackburn gefunden

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks reagieren auf die Verletzung von Liam Blackburn und haben den 29jährigen Arturs Sevcenko verpflichtet....

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks reagieren auf die Verletzung von Liam Blackburn und haben den 29jährigen Arturs Sevcenko verpflichtet.

Der in Lettland geborene Sevcenko hat bereits in der letzten Saison Erfahrung in der Oberliga Süd gesammelt.

Für den EV Lindau absolvierte Sevcenko 51 Partien, erzielte dabei 22 Tore und bereitete weitere 30 Treffer vor.

In der Saison 2021/22 spielte Arturs Sevcenko in der „Ekstraliga“, der höchsten Spielklasse Polens. Dort konnte Sevcenko in 53 Spielen 29 Scorerpunkte sammeln. Ein besonderes Highlight sind die sechs Einsätze in der Champions Hockey League (2 Tore/ 1 Assist), dem Pendant zur Fußball Champions League. Dazu kommen unter anderen noch 154 Einsätze (97 P.) in der Ligue Magnus, der ersten französischen Eishockey Liga.

Arturs Sevcenko wird bei den Passau Black Hawks mit der Trikotnummer 27 auflaufen.

„Wir haben nach der Verletzung von Liam Blackburn sofort den Markt sondiert und mit Arturs Sevcenko einen hervorragenden Ersatz gefunden. Arturs wird bereits am Wochenende sein Debüt im Black Hawks Trikot geben“. verrät Vorstand Christian Eder zur jüngsten Verpflichtung. -czo

