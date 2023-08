Er spielte auch schon fÃ¼r die Krefeld Pinguine und die KÃ¶lner Haie: Vienna Capitals verpflichten KAC-Top-Scorer Rok Ticar

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit dem Slowenen Rok Ticar. Der 34-jährige Angreifer ging im Laufe seiner Karriere...

Artikel anhören Artikel anhören

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit dem Slowenen Rok Ticar.

Der 34-jährige Angreifer ging im Laufe seiner Karriere in einigen der besten Ligen Europas aufs Eis. Ticar absolvierte insgesamt 444 Spiele in der KHL, DEL und SHL. Zuletzt spielte der Linksschütze in der win2day ICE Hockey League für den EC-KAC. In den vergangenen zwei Spielzeiten war der Slowene Top-Scorer der „Rotjacken“, mit denen er in der Saison 2020/21 die win2day ICE Hockey League gewinnen konnte.

Punktesammler in KHL und DEL

Ticar begann seine Eishockey-Karriere in seiner Heimatstadt Jesenice. Mit der Saison 2007/08 übersiedelte der Angreifer nach Schweden, wo er sich Timrå IK anschloss. Für das an der schwedischen Ostküste beheimatete Team absolvierte Ticar seine ersten Einsätze in der damaligen Elitserien. Im Jahr 2009 erfolgte für den Slowenen die Rückkehr in seine Heimatstadt. Ticar stürmte für zwei Spielzeiten für den HK Jesenice in der damaligen EBEL. In zwei Spielzeiten mit 99 EBEL-Einsätzen markierte der Linksschütze 96 Scorer-Punkte (37 Tore + 59 Assists). Damit konnte sich der Slowene für die DEL und einen Wechsel zu den Krefeld Pinguinen empfehlen. Nach 20 Punkten in der Saison 2011/12 zog Ticar für zwei Spielzeiten zu den Kölner Haien weiter. Der Slowene wechselte in der Saison 2014/15 zum damaligen KHL-Teilnehmer Slovan Bratislava. Nach 61 Punkten in 120 Partien wurde Ticar im Mai 2016 zu Avtomobilist Yekaterinburg getradet. Die Saison 2017/18 verbrachte der Angreifer bei Avtomobilist, Torpedo Nizhny Novgorod und Sibir Novosibirsk. Die darauffolgende Spielzeit ging der Slowene für Kunlun Red Star und erneut die Kölner Haie auf Torjagd. In der KHL absolvierte Ticar insgesamt 225 Spiele, in denen dem Angreifer 100 Punkte gelangen (44 Tore + 56 Assists). In der DEL brachte der Linksschütze in 195 Partien 96 Punkte zustande (31 Tore + 65 Vorlagen).

Ticar Garant für KAC-Erfolg

Die Spielzeit 2019/20 begann Ticar in Diensten des IK Oskarshamn in der SHL, ehe im Jänner 2020 der Wechsel zum EC-KAC in die win2day ICE Hockey League erfolgte. In seiner ersten vollständigen Saison, der Spielzeit 2020/21 markierte Ticar auf dem Weg zum Meistertitel 61 Scorer-Punkte (24 Tore + 37 Assists) in 63 Spielen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Ticar mit 44 bzw. 42 Punkten in 45 bzw. 55 Partien jeweils Top-Scorer der Rotjacken. Insgesamt konnte der Slowene in 272 Spielen in der EBEL bzw. ICE Hockey League 250 Scorer-Punkte verbuchen (89 Tore + 161 Assists). Auch auf internationalem Parkett kann Ticar eine Menge Erfahrung vorweisen. Der Slowene nahm für sein Heimatland zweimal an Olympischen Spielen und fünfmal an A-Weltmeisterschaften teil. Ticar ist bereits in Wien angekommen und wird ehestmöglich ins Mannschaftstraining integriert. Der 34-Jährige wird die Rückennummer 89 tragen. Die spusu Vienna Capitals sind am Freitag in Klagenfurt beim EC-KAC im Testspiel-Einsatz.

Ticar: „Bin froh, hier zu sein“

„Mein Ziel war es, weiter in Österreich zu spielen. Die Möglichkeit, nach Wien zu kommen und hier zu spielen, ist großartig. Meine ersten Eindrücke von der Capitals-Organisation sind sehr gut, ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich habe gesehen, dass ich der älteste Spieler in der Mannschaft bin und möchte meinen jungen Teamkollegen dabei helfen, bestmöglich zu spielen. Als Gegner waren Spiele in Wien immer sehr schwierig, ich möchte, dass das auch in Zukunft so bleibt“, sagt Caps-Angreifer Rok Ticar.

Habscheid streicht Ticars Erfahrung hervor

„Rok Ticar ist ein routinierter Stürmer, der uns mit seiner Erfahrung definitiv weiterhelfen wird. Er hat in einigen der besten Ligen Europas sein Können bewiesen und zuletzt auch in unserer Liga auf höchstem Niveau performt. Mit Rok haben wir unserer Offensive einen Veteranen hinzugefügt, der auch abseits des Eises eine wichtige Rolle einnehmen wird“, so Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

Steckbrief Rok Ticar

Position: Angriff

Geburtsdatum: 03.05.1989

Alter: 34 Jahre

Größe: 179 cm

Gewicht: 81 kg

Schusshand: links

Nationalität: Slowenien

Kader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Stefan Stéen (30, SWE), Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (9): Nico Brunner (30, Ö), Oskar Drugge (30, SWE), Mario Fischer (34, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Dominique Heinrich (32, Ö), Timo Pallierer (22, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Stefan Warg (33, SWE)

Offensive (14): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Trevor Cheek (30, USA), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Christof Kromp (25, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Max Stiegler (18, AUT), Michal Stinil (24, CZE), Rok Ticar (34, SLO), Leon Wallner (21, Ö), Evan Weinger (26, USA), Zintis Zusevics (29, Ö)

4218 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten