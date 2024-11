Er spielte auch schon fÃ¼r Augsburg und Villach: Red Bulls verstÃ¤rken sich mit erfahrenem StÃ¼rmer

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat den kanadischen Stürmer Scott Kosmachuk verpflichtet und sich damit in der Offensive verstärkt. Der...

Der 30-Jährige hat bereits Erfahrung mit der win2day ICE Hockey League und hat zuletzt in der KHL gespielt.

Es ist die Rückkehr an alte Wirkungsstätten. Scott Kosmachuk hat von 2020 bis 2022 für den EC iDM Wärmepumpen VSV gespielt und ist dabei auch auf die Red Bulls getroffen. In der zweiten Villacher Saison war der Stürmer nach John Hughes und Peter Schneider mit 33 Toren und 30 Assists in 58 Spielen der drittbeste Scorer der gesamten Liga.

Scott Kosmachuk: „Ich habe nach einer Liga außerhalb von Österreich gesucht. Doch nun hat sich die Möglichkeit ergeben, in der prestigeträchtigen Organisation der Red Bulls zu spielen und glücklicherweise entspreche ich den Anforderungen des Teams. Ich bin ein schneller Stürmer und liebe es, Offensive zu kreieren. Meine größten Stärken sind mein Skating und mein Schuss.“

Kosmachuk kennt u.a. Ryan Murphy aus früheren Tagen und hat in der Saison 2015/16 mit Thomas Raffl in der AHL bei den Manitoba Moose gespielt. In derselben Saison absolvierte der Kanadier auch acht NHL-Spiele mit den Winnipeg Jets. In den letzten beiden Jahren stellte Kosmachuk sein Können in der finnischen Top-Liga Liiga bei TPS (29 Spiele, 9 Tore, 8 Assists) sowie in der KHL bei Lada Togliatti (46 Spiele, 10 Tore, 17 Assists) unter Beweis.

Head Coach Oliver David: „Wir sind dankbar für die Möglichkeit, Scott in unser Team aufnehmen zu können. Mit seiner enormen Erfahrung, seiner Leidenschaft für das Spiel, seiner Arbeitsmoral und seinen Fähigkeiten wird es spannend zu sehen, was noch alles auf uns zukommen wird.“

Kosmachuk hat zuletzt in Toronto trainiert und freut sich auf das Comeback in der win2day ICE Hockey League. Seine Ziele mit den Red Bulls: „Ich genieße es sehr, in dieser Liga zu spielen, speziell in der Organisation der Red Bulls. Da ich die Geschichte kenne, die dort bereits aufgebaut wurde, hoffe ich, dass ich dem Team helfen kann, eine weitere Meisterschaft nach Salzburg zu holen.“

Kosmachuk wird noch in dieser Woche in Salzburg erwartet.

