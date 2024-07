„Er spielt mit viel Herz und Leidenschaft“ – KÃ¶lner Haie verpflichten Josh Currie

Köln. (PM Haie) Weiterer Neuzugang für den KEC! Angreifer Josh Currie, der zuletzt in der American Hockey League (AHL) für die Belleville Senators spielte,...

Köln. (PM Haie) Weiterer Neuzugang für den KEC! Angreifer Josh Currie, der zuletzt in der American Hockey League (AHL) für die Belleville Senators spielte, hat einen Einjahresvertrag unterschrieben und bekommt die Rückennummer 18.

Der 31-jährige Kanadier absolvierte in seiner Karriere über 400 AHL-Spiele, verfügt über NHL-Erfahrung und war zudem schon zwei Jahre in Europa aktiv.

Matthias Baldys, Sportdirektor des KEC: „Wir freuen uns, dass Josh Currie ab sofort Teil unserer Mannschaft ist. Josh hat bereits Europa-Erfahrung und passt von seiner Art zu spielen sehr gut in unser Konzept. Er spielt mit viel Herz und Leidenschaft und wird uns mit seinen Fähigkeiten in vielen unterschiedlichen Situationen des Spiels definitiv weiterhelfen.“

Josh Currie: „Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich mich bewusst für den Wechsel zum KEC entschieden. Ich freue mich auf die kommende Spielzeit und möchte der Mannschaft und dem Club dabei helfen, die Ziele zu erreichen. Für mich geht es nun darum, meine Mitspieler so schnell es geht kennenzulernen und in die Abläufe zu kommen.“

Über Josh Currie

Josh Currie begann seine professionelle Karriere zur Saison 2013/2014 bei den Gwinnett Gladiators in der nordamerikanischen ECHL. Nach zwei weiteren ECHL-Stationen debütierte er zur Saison 2015/2016 erstmals in der American Hockey League (AHL) für die Bakersfield Condors, dem Farmteam der Edmonton Oilers.

Insgesamt sechs Saisons verbrachte der Rechtsschütze bei den in US-Bundesstaat Kalifornien beheimateten Condors und kam in dieser Phase in der Spielzeit 2018/2019 zu 21 NHL-Einsätzen für die Edmonton Oilers – u.a. an der Seite Leon Draisaitls erzielte Currie zwei Tore und sammelte drei Assists.

Nach einem einjährigen Intermezzo beim AHL-Club Wilkes-Barre/Scranton Penguin, dem Farmteam der Pittsburgh Pinguins, wechselte Currie zur Saison 2021/2022 nach Russland zum KHL-Team von Metallurg Magnitogorsk. In 124 Partien kam der Angreifer auf 47 Punkte in der KHL.

Zur Saison 2023/2024 wechselte Currie zurück in die AHL zu den Belleville Senators und kam dort in der abgelaufenen Saison auf 62 Spiele (29 Punkte).