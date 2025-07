Er soll die Nordhessen unterstÃ¼tzen: Kassel Huskies verpflichten Oleg Shilin bis einschlieÃŸlich Oktober

Kassel. (Huskies) Der 34-jährige Goalie wird den nordhessischen Eishockeyclub für eine befristete Zeit unterstützen und hat einen Vertrag bis einschließlich Oktober dieses Jahres unterzeichnet.

Die Huskies reagieren mit der Verpflichtung auf den Ausfall von Stammtorhüter Brandon Maxwell, der in den kommenden Monaten weiterhin seine Verletzung aus der Vorsaison auskurieren wird und sich auf einem sehr guten Weg befindet.

Shilin wurde am 04. Mai 1991 im russischen Omsk geboren. In seiner Heimatstadt durchlief er sämtliche Jugendabteilungen und stand früh im Aufgebot des Profiteams von Avangard Omsk. Von 2007 bis 2021 stand Shilin in den russischen Ligen zwischen den Pfosten. Dort absolvierte er 167 Spiele in der VHL, der zweithöchsten russischen Spielklasse. Außerdem trug Shilin 33-mal das Avangard-Trikot in Russlands Eliteliga KHL.

Seit 2021 spielt der 183cm-große Torhüter in Deutschland. Über die DEL-Stationen Krefeld und Köln ging es für Shilin 2023 in die DEL2 zu den Eispiraten Crimmitschau, für die er zwei Jahre aktiv war. 2024 wurde Shilin dort zum DEL2-Goalie des Jahres gekürt. In 78 DEL2-Einsätzen für die Eispiraten konnte er einen Gegentorschnitt von 91,8% verbuchen. Shilin besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Oleg Shilin konnten wir einen starken und erfahrenen Goalie verpflichten, der Philipp Maurer den Rücken freihalten soll. Wir rechnen im Herbst mit Brandon Maxwells Rückkehr zwischen die Pfosten und sind sehr dankbar, dass Oleg uns bis dahin unterstützt. Er hat seine Klasse in der Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Oleg Shilin: „Ich freue mich sehr, bald nach Kassel zu kommen, um den Huskies helfen zu können.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2025/26 (Stand 02.07.2025)

Trainer: Todd Woodcroft, Petteri Väkiparta, Sinisa Martinovic

Tor: Brandon Maxwell, Philipp Maurer, Oleg Shilin

Verteidigung: Bode Wilde, Marco Müller, Ben Stadler, Andrew Bodnarchuk, Tim Bender, Markus Freis, Simon Schütz

Sturm: Christian Schiling, Jake Weidner, Maciek Rutkowski, Laurin Braun, Tyler Benson, Alec Ahlroth, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Clemens Sager, Mitchell Hoelscher, Darren Mieszkowski, Hunter Garlent, Tristan Keck, Hans Detsch, Dominic Turgeon

