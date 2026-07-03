„Er soll den erfahrenen Spielern im Team ordentlich Druck machen“ – Jakob Peukert wechselt nach Memmingen

Memmingen. (ECDC) Ein neues und zugleich junges Gesicht für den ECDC Memmingen: Mit Jakob Peukert verpflichten die Indians einen talentierten Verteidiger vom ESV Kaufbeuren. Peukert wird eine U24-Kaderstelle bei den Indians einnehmen.

Der 20-Jährige durchlief den gesamten Nachwuchs des ESVK. Das Talent des Verteidigers blieb dabei nicht unbemerkt, weshalb man Peukert mit einem U21-Fördervertrag die Chance gab, sich bereits früh in der DEL2 zu beweisen. Auch in den Nachwuchs-Nationalmannschaften war der 1,73m große Linksschütze Dauergast.

In den letzten drei Jahren kam der gebürtige Kaufbeurer auf über 50 Einsätze für die Joker in der DEL2. Auch in der Oberliga ist Peukert kein Unbekannter. In rund 60 Partien trug er, dank einer Förderlizenz, das Trikot des EV Füssen und lief so bereits mehrmals gegen die Indians auf. Vor allem beim EVF wusste der junge Defender voll zu überzeugen und punktete stark. Da er 2005 geboren ist, wird er eine U24-Stelle einnehmen, lediglich Spieler mit Jahrgang 2006 und jünger sind für U21-Stellen vorgesehen.

Sven Müller: „Jakob hat mit bereits 20 Jahren schon mehrere Jahre Profi-Eishockey gespielt und sich mit guten Leistungen eine Chance bei uns verdient. Er soll den erfahrenen Spielern im Team ordentlich Druck machen und sich Eiszeit bei uns erarbeiten. Er hat viel Potenzial, wir hoffen, dass er dies bei uns weiter ausschöpfen kann.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jakob Peukert @ Elite Prospects

384 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro