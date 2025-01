„Er kennt die Liga und braucht daher keine lange Eingewöhnungszeit“ – Finnischer Verteidiger wechselt zum KEC

Köln. (PM Haie) Neuzugang für die Haie! Abwehrspieler Otso Rantakari, der zuletzt für Vaasan Sport in der finnischen Liga spielte, hat einen Vertrag bei den Haien bis zum Saisonende unterschrieben und erhält beim KEC die Rückennummer 52.

Der 31-jährige Finne stand in der vergangenen Saison 2023/2024 bei den Augsburger Panther unter Vertrag und bestritt für den AEV 51 Hauptrundenspiele in der PENNY DEL.

Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie: „Wir freuen uns, dass Otso Rantakari unsere Mannschaft verstärkt. Durch die Verpflichtung von Otso bekommen wir noch mehr Tiefe in den Kader und eine Verstärkung für die Verteidigung. Er kennt die Liga und braucht daher keine lange Eingewöhnungszeit.“

Otso Rantakari: „Ich freue mich auf die Zeit mit den Kölner Haien. Ich möchte mich so schnell es geht in die Mannschaft integrieren und dabei helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Über Otso Rantakari

Der 31-Jährige spielte in der Saison 2023/2024 für die Augsburger Panther und kam zum Ende der vergangenen Spielzeit auf 51 Partien (sechs Tore, zehn Vorlagen). Insgesamt bestritt Rantakari, der auch schon Erfahrung in der russischen KHL, der schwedischen SHL sowie der Schweizer NL sammelte, 386 Spiele in der finnischen Liiga für HIFK, Tappara Tampere, Espoo Blues sowie Vassan Sport. Für letztgenannten Club schnürte er in der aktuellen Spielzeit 2024/2025 20-mal die Schuhe (zwei Tore, sieben Vorlagen). Seinen größten Erfolg feierte Rantakari in der Saison 2016/2017, in welcher er mit Tappara Tampere die finnische Meisterschaft gewann.

Rantakari wird aktuell von den Haien lizenziert. Ob er bereits am Wochenende spielberechtigt ist, entscheidet sich

kurzfristig.

