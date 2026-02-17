„Er kennt das deutsche Eishockey“ – Baptiste wird Düsseldorfer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihre sechste und letzte Kontingentstelle vergeben und Stürmer Nicholas „Nick“ Baptiste unter Vertrag genommen.

Der 30-jährige Kanadier wechselt vom slowakischen Club HK Dukla Michalovce an den Rhein und hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Baptiste hat in seiner Karriere auch 47 Spiele (drei Treffer, sieben Vorlagen) für die Buffalo Sabres in der NHL bestritten, die ihn zuvor im Jahr 2013 in der dritten Runde gedraftet hatten. Baptiste wird höchstwahrscheinlich schon heute gegen den EC Bad Nauheim auflaufen können.

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Nach dem längerfristigen Ausfall von Yushiroh Hirano mussten wir auf dieser Position reagieren. Nick Baptiste hat in vielen Jahren und vielen Ligen seine Torgefährlichkeit bewiesen. Zudem kennt er das deutsche Eishockey und hat in der DEL für Köln sowie Augsburg gespielt und Punkte gemacht. Er ist ein körperlich robuster und präsenter Stürmer, der uns in der Offensive eindeutig weiterhelfen wird.“

Nick Baptiste wurde am 4. August 1995 in Ottawa, Ontario, Kanada, geboren. Erste Schritte im Profibereich unternahm er bei den Erie Otters in der OHL, bevor er zu den Rochester Americans in die AHL wechselte. 2016 dann sein Debüt bei den Buffalo Sabres, bevor er zwischen 2018 und 2021 für verschiedene AHL-Clubs auflief. Dann entschied er sich 2021 für den Sprung nach Finnland und 2022 zu den Kölner Haien, für die er in 52 Spielen auf 38 Punkte kam (17 Tore und 21 Vorlagen). Nach zwei Jahren in Finnland – nationaler Meister mit Tappara! – kam er im Verlauf der Spielzeit 2024/25 zu den Augsburger Panthern (20 Spiele, elf Punkte). Die folgenden zwei Saisons spielte er in Slowakei. Nun also der Wechsel zur DEG.

Der Rechtsschütze ist 1,85 m groß und wiegt 92 kg. Er wird bei der DEG die Rückennummer 73 tragen, heute gegen Bad Nauheim aber noch mit einer Ersatznummer auflaufen.