„Er kann in allen Situationen auf dem Eis stehen“ – DEG verpflichtet weiteren ImportstÃ¼rmer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG freut sich auf einen weiteren Neuzugang.

Stürmer Justin Richards wird das Team der Rot-Gelben in der kommenden Spielzeit 2024/25 verstärken. Der 26-jährige Rechtsschütze kommt von den Rochester Americans aus der AHL nach Deutschland. Sein Vertrag gilt zunächst für ein Jahr. Mit der Verpflichtung dieses Offensivspielers ist die Kaderplanung aber noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer Kontingentspieler aus dem Ausland soll noch verpflichtet werden.

Sportdirektor Niki Mondt: „Ich freue mich, dass sich Justin Richards für den Wechsel nach Europa entschieden hat und er kommende Saison das DEG-Trikot tragen wird. Justin ist gelernter Mittelstürmer, sehr gut am Bullypunkt und Zudem spielt er mit viel Verantwortung und arbeitet in beide Richtungen immer im Sinne des Teamerfolgs. Zur Kaderplanung: Ich hoffe in den nächsten Tagen noch einen weiteren Stürmer verkünden zu können und damit wäre unsere Kaderplanung dann abgeschlossen.“

Richards wurde am 17. März 1998 in Orlando, Florida geboren und ist heute 1,80 m groß sowie 86 kg schwer. Nach einigen Jugendteams spielte er erfolgreich für die Universität von Minnesota. In der Saison 2020/21 debütierte er in der NHL für die New York Rangers. Zwei Jahre später folgten noch zwei Einsätze für die Columbus Blue Jackets. In insgesamt drei Spielen in der Elite-Liga kommt er auf zwei Vorlagen. In den vergangenen Spielzeiten kam der US-Amerikaner hauptsächlich in der AHL zum Einsatz. Seine Teams waren hier Hartford Wolf Pack, die Cleveland Monsters und zuletzt die Rochester Americans. Seine Bilanz in dieser Liga sind in 206 Spielen 37 Treffer und 53 Vorlagen. Im Sommer 2024 nun der Wechsel nach Europa. Bei der DEG erhält der die Rückennummer 14.

Der Neuzugang stammt aus einer echten Eishockey-Familie. Sowohl Vater Todd als auch Onkel Travis kamen ebenfalls in der NHL zum Einsatz.

Justin Richards Karriere in Zahlen