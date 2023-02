„Er ist in einem Alter, in dem wir ihn zu einem Kern-Spieler entwickeln mÃ¶chten“ – Krefeld und Dennis Miller bleiben zwei weitere Jahre zusammen

Krefeld. (PM Pinguine) Dennis Miller wird auch in der kommenden Saison für die Krefeld Pinguine auflaufen. Der 23-jährige Stürmer hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. In...

Der 23-jährige Stürmer hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. In der laufenden Spielzeit konnte Miller bisher 20 Punkte (15 Tore, fünf Vorlagen) erzielen. Der gebürtige Tübinger ist in seinem ersten Jahr bei den Pinguinen und konnte nach einem verhaltenen Start seine Produktion und Eiszeit im Saisonverlauf deutlich steigern.

Boris Blank: „Ich gratuliere Dennis Miller zu seiner Vertragsverlängerung und freue mich sehr darauf mit ihm weiterarbeiten zu können. Er ist ein junger Spieler mit einer Menge Verbesserungspotenzial und ich traue ihm zu, dass er sein volles Potenzial bei uns erreichen kann. Er hat in dieser Saison schon gezeigt, dass er einen guten Torriecher und Schuss hat. Wir sprechen und arbeiten mit ihm an den Sachen, die er verbessern muss. Er ist in einem Alter, in dem wir ihn zu einem Kern-Spieler entwickeln möchten. Mein Ziel ist es Dennis dabei zu helfen ein DEL-Spieler zu werden. Am liebsten würden wir den Schritt natürlich mit ihm zusammen machen und ihn langfristig hier binden.“

Dennis Miller: „Ich habe mit meinem Spielerberater und meinen Eltern gesprochen und wir kamen recht schnell zu der Erkenntnis, dass ich mich in Krefeld sehr wohl fühle. Ich bekomme meine Eiszeit und habe wieder Spaß am Eishockey. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Dass man sich wohlfühlt und sich weiterentwickeln kann. Krefeld ist ein guter Standort für junge Spieler, um sich zu verbessern. Boris Blank hilft mir da sehr. Er ist kritisch, gibt jedoch auch gute Hinweise, was ich verändern muss. Darum freue ich mich auf die nächsten zwei Jahre hier an der Westparkstraße.“

Miller verbrachte seine Schüler-Zeit bei den Adlern Mannheim bevor es den Rechtsschützen und seine Familie nach S t . Petersburg zog . Über die RB Hockey Academy und einem kurzen Stint in New Hampshire in der EHLP, landete der Stürmer im Seniorenbereich von MHK Spartak Moskau. 2019 folgte dann der Wechsel zu den Fuggerstä dtern nach Augsburg . Nach drei Spielzeiten dort heuerte Miller zu Begin n der aktuellen Saison bekanntlich bei den Krefeld Pinguinen an.

