„Er ist ein Spieler, der seine Gegner aggressiv unter Druck setzten und unter ihre Haut fahren kann“ – Krefeld Pinguine verpflichten DEL2 TopstÃ¼rmer

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben Flügelstürmer Mathew Santos verpflichtet.

Der 30-jährige Kanadier war zuletzt für die Ravensburg Towerstars im Einsatz mit denen er im DEL 2-Finale knapp den Dresdner Eislöwen unterlag. In 67 Spielen erzielte der Rechtsschütze für die Baden-Württemberger 91 Punkte (41 Tore, 50 Vorlagen).

Thomas Popiesch, Cheftrainer der Krefeld Pinguine: „Mathew Santos hat in den letzten beiden Jahren in Europa seine offensiven Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Er ist ein Spieler, der seine Gegner aggressiv unter Druck setzten und unter ihre Haut fahren kann. Von seinem Scoring-Touch und seinem Skillset konnten wir uns in Krefeld als Gegner bereits überzeugen. Wir freuen uns daher, dass wir ihn ab sofort im KEV-Trikot sehen werden und sind davon überzeugt mit ihm deutlich an Qualität in der Offensive gewonnen zu haben.“

Mathew Santos: „Ich freue mich darauf, mich den Krefeld Pinguinen anzuschließen! Ich habe mich für Krefeld entschieden, weil sie sich mit den Besten messen wollen und Jahr für Jahr um die Spitze der Liga kämpfen möchten! Ich habe von Max Newton, mit dem ich in der Slowakei zusammengespielt habe, nur Gutes über die Organisation gehört. Unter dem Strich war die Aussicht darauf hier zu spielen sehr attraktiv und ich freue mich über meine Entscheidung!“

Santos stammt aus Toronto, Kanada und konnte in der kanadischen Juniorenliga OHL für Brampton und North Bay Battalion bis zur Saison 2015/16 über 300 Spiele absolvieren. Anschließend schloss sich der 1,83 Meter große Stürmer den Toledo Walleye in der ECHL an und nach einem Jahr Spielpause der Ryerson University in der USports. Ab der Saison 2021 startete Santos ein weiteres Kapitel in der ECHL für die Maine Mariners und konnte sogar in der AHL für die Springfield Thunderbirds, Laval Rocket und Milwaukee Admirals 22 Partien absolvieren. In der Saison 2023/24 heuerte Santos erstmalig in Europa an. Als Mitspieler von KEV-Stürmer Max Newton stand er für den slovakischen Club HK Dukla Michalovce auf dem Eis.

Mathew Santos Karriere in Zahlen

