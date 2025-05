„Er ist ein sehr talentierter Spieler im besten Alter“ – Markus Vikingstad verstÃ¤rkt die EisbÃ¤ren Berlin

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben Markus Vikingstad unter Vertrag genommen.

Der Stürmer wechselt von den Fischtown Pinguins Bremerhaven zum amtierenden Deutschen Meister. Der Norweger, der ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hat bei den Berlinern einen Dreijahresvertrag unterschrieben und erhält die Rückennummer 37.

Vikingstad debütierte 2016 für die Stavanger Oilers in Norwegens höchster Spielklasse. Für Stavanger absolvierte er in der Folge insgesamt 125 Partien, in denen er 41 Scorerpunkte (17 Tore, 24 Assists) sammelte. Zur Saison 2021/22 wechselte der Linksschütze dann zu den Fischtown Pinguins in die PENNY DEL. Für die Norddeutschen lief der Angreifer in den vergangenen vier Spielzeiten in insgesamt 219 DEL-Spielen auf. In diesen Partien kam der 1,91 Meter große und 93 Kilogramm schwere Center auf 36 Treffer und 53 Vorlagen. Der 25-Jährige, der sich aktuell mit der norwegischen Nationalmannschaft auf die anstehende WM vorbereitet, vertrat sein Heimatland bei bislang zwei Weltmeisterschaften der Top-Division.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns, dass wir Markus Vikingstad vom Wechsel zu den Eisbären überzeugen konnten. Er ist ein sehr talentierter Spieler im besten Alter. Er kennt die PENNY DEL und hat seine Klasse bereits unter Beweis gestellt. Markus hat eine gute Übersicht, ist stark am Puck und ein guter Bullyspieler. Wir sind davon überzeugt, dass er sein volles Potenzial noch nicht abgerufen hat.“

„Ich freue mich riesig, ein Teil der Eisbären Berlin zu werden. Die Eisbären sind für mich der mit Abstand größte Eishockeyclub Deutschlands, der jedes Jahr um die Meisterschaft spielt. Auf meine Familie und mich wartet ein neues Kapitel. Ich bin äußerst motiviert, mein Bestes zu geben“, erklärt Markus Vikingstad.

Aktuell haben die Eisbären Berlin für die kommenden Saison 2025/26 in der PENNY DEL acht Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand

Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Norwin Panocha

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Blaine Byron, Matej Leden, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Maxim Schäfer, Eric Hördler, Elias Schneider, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels

