„Er ist ein extrem harter Arbeiter und sich fÃ¼r nichts zu schade“ – Josef „Seppi“ Eham wird NÃ¼rnberger

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können ihren ersten Neuzugang für die kommende PENNY DEL-Saison 2024/25 präsentieren.

Der 21-jährige Josef Eham wechselt von der Düsseldorfer EG nach Nürnberg und erhält einen Zweijahresvertrag.

Für die DEG hat der aus dem Nachwuchs des EC Bad Tölz stammende und anschließend in der Red Bull Akademie in Salzburg ausgebildete Stürmer in seinen ersten beiden DEL-Jahren 113 Spiele absolviert und dabei sieben Tore und 15 Assists gesammelt. Im November 2023 kam Josef Eham beim Deutschland Cup zu seinen ersten beiden Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Josef Eham hat trotz seines jungen Alters schon über 100 Spiele Erfahrung in der DEL. Auch die Teilnahmen an der U20-Weltmeisterschaft und am Deutschland Cup stehen in seinem Résumé. Er ist ein extrem harter Arbeiter und sich für nichts zu schade. Ich freue mich, Josef als U23-Spieler im Kader zu haben, weil ich ihn als gestandenen DEL-Spieler sehe, der uns in allen Bereichen weiterhelfen kann.“