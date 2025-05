â€žEr hat viel Erfahrung und kann Verantwortung Ã¼bernehmenâ€œ – DEG verpflichtet erfahrenen Verteidiger von den LÃ¶wen Frankfurt

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat eine wichtige Säule für die neue Defensiv-Formation in der Saison 2025/26 unter Vertrag genommen.

Verteidiger Kevin Maginot wechselt von den Löwen Frankfurt an den Rhein. Der gebürtige Mannheimer kommt mit der Erfahrung von 186 Spielen in der DEL (42 Punkte) und 458 Begegnungen in der DEL2 (188 Zähler) zu den Rot-Gelben. Der 30-jährige Linksschütze hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Kevin Maginot soll eine wichtige Säule unserer neuen Defensive sein. Er verfügt über viel Erfahrung und kann auf dem Eis auch Verantwortung übernehmen. Kevin ist vielseitig einsetzbar und soll für uns auch im Powerplay ein wichtiger Faktor sein. Ich freue mich, dass wir ihn für die DEG gewinnen konnten. Die Fans können sich auf einen guten Typen freuen!“

Kevin Maginot: „Für mich war eines immer klar: Wenn ich schon in die DEL2 wechsele, dann nur zu einem Verein mit sportlichen Ambitionen. Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass die DEG als große und beliebte Eishockey-Marke in der DEL2 spielt. Ich möchte deshalb mithelfen, dass Düsseldorf in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen und mit emotionalem Eishockey die Herzen der Fans zurückerobern kann.“

Über Kevin Maginot

Der neue DEG-Defender stammt aus einer echten Eishockey-Familie. Großvater Hans Schneiders war viele Jahrzehnte in vielen Positionen eine feste Größe beim Mannheimer ERC. Maginot selbst durchlief in seiner Heimatstadt alle Jugendteams. Im Jahr 2014 wurde er an die Heilbronner Falken in die DEL2 ausgeliehen, bevor er ein Jahr später für die Adler sein DEL-Debüt gab. In den folgenden Jahren blieb er in Mannheim, kam aber zwischenzeitlich mehrheitlich für die Kassel Huskies in der DEL2 zum Einsatz. Es folgten vier weitere DEL2-Spielzeiten für Heilbronn und die Löwen Frankfurt, mit denen er 2022 auch in die DEL aufstieg. 2023 wechselte er für eine Saison zum ERC Ingolstadt, ein Jahr später ging es wieder zurück nach Frankfurt. Nun also der Wechsel zur Düsseldorfer EG.

Der großgewachsene Maginot ist 1,90 m groß und 92 kg schwer. Er wird bei der DEG die Rückennummer 6 tragen.

