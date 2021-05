„Er hat groÃŸes Potenzial“ – John Broda wechselt an den Seilersee

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL nehmen zur kommenden Spielzeit John Broda unter Vertrag. Der 19-jährige Stürmer wechselt aus dem...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL nehmen zur kommenden Spielzeit John Broda unter Vertrag.

Der 19-jährige Stürmer wechselt aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim an den Seilersee, die er in den wenigen Spielen der abgelaufenen Saison als Kapitän aufs Eis führte. Darüber hinaus konnte Broda im Rahmen einer Ausleihe zu den Nürnberg Ice Tigers während der ersten Hälfte der abgelaufenen Saison bereits DEL-Luft schnuppern. In seiner ersten Partie in Mannheim gelang ihm gleich ein Treffer.

Vor seinem Wechsel nach Mannheim durchlief Broda die Ausbildung beim Traditionsclub ES Weißwasser, wie beispielsweise auch die ehemaligen Iserlohner Spieler Steffen Klau und Lars Müller. Bei den Jungadlern spielte Broda dann insgesamt drei Jahre, zwei davon gemeinsam mit dem ebenfalls aus Weißwasser stammenden Roosters-Stürmer Yannick Proske. Dort kam der 19-Jährige auf insgesamt 81 Punkte in 78 Spielen. Hinzu kommen vier Spiele und drei Punkte für die U19-Nationalmannschaft.

„Der Kontakt mit Christian Hommel besteht bereits seit längerer Zeit und das Konzept der Roosters, wie sich junge Spieler in Iserlohn weiterentwickeln können, hat mich voll überzeugt. Wir hatten positive Gespräche und ich habe mich riesig gefreut, als die Roosters mir ein Angebot gemacht haben. Ich kann es kaum erwarten, am Seilersee zu spielen – so schnell wie möglich auch vor den besonderen Fans“, berichtet Broda, der sich derzeit auf seine Abiturprüfungen vorbereitet. „Danach möchte ich mich voll und ganz auf Eishockey konzentrieren. Wir wollen wie in der vergangenen Saison erfolgreich spielen und ich möchte mich weiterentwickeln und in der DEL zeigen, was ich draufhabe“, blickt der junge Stürmer in die Zukunft.

„John bringt schon in seinen jungen Jahren eine ordentliche Portion Körperlichkeit und passt zu der Art, Hockey zu spielen, die wir hier am Seilersee sehen wollen. Er hat großes Potenzial und hat in der Vergangenheit zunächst in seiner Altersklasse und dann auch auf Profi-Niveau in der DEL gezeigt, dass er dieses Potenzial auch abrufen kann. Daher sind wir sehr froh, dass er die nächsten Schritte auf seinem Weg bei uns gehen will“, sagt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer zum Neuzugang.