„Er hat eine starke PersÃ¶nlichkeit und passt sehr gut zu uns“ – Towerstars und Philipp Mass gehen ihren Weg gemeinsam weiter

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben im Team für die kommende Spielzeit 2025/2026 auch die dritte Position in der Defensive mit einem Spieler der vergangenen Vizemeister-Saison besetzt.

So wurde der Vertrag mit dem 24-jährigen Philipp Mass verlängert.

Philipp Mass wechselte zur vergangenen Saison von den Nürnberg Ice Tigers nach Ravensburg und empfahl sich mit Einsätzen in insgesamt 162 Spielen in der PENNY DEL. Dort stand er neben Nürnberg auch für Wolfsburg sowie Krefeld auf dem Eis. Dass sich der 1,83 Meter große Verteidiger nachhaltig in der deutschen Eishockeyszene etablieren konnte, verdankt er sicherlich auch seinen Erfahrungen in der Juniorenzeit. Bei rund 60 Einsätzen in den U-Nationalteams vertrat er Deutschland bei zwei Weltmeisterschaften. Zudem stehen Spielzeiten in US-amerikanischen College-Teams sowie in der nationenübergreifenden Alps Hockey League in seiner Vita.

Seine solide und disziplinierte Leistung konnte der gebürtige Heidelberger in der vergangenen DEL2-Saison mit 3 Toren und 14 Vorlagen sowie einer Plus-Minus-Statistik von +9 auch statistisch untermauern. Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, zeigt sich mit dem Verbleib von Philipp Mass sehr zufrieden: „Mit Philipp haben wir im letzten Sommer nicht nur einen guten Verteidiger, sondern auch einen hervorragenden Menschen dazugewinnen können. Gerade in den Playoffs war er eine wichtige Stütze unserer Defensive und konnte auch offensiv immer wieder Akzente setzen. Ich freue mich sehr, dass er sich entschieden hat, in Ravensburg zu bleiben.“

„Wir freuen uns, dass wir Philipp auch in der kommenden Saison im Team haben. Er hat eine starke Persönlichkeit und passt sehr gut zu uns. In der zweiten Hälfte der Saison sowie in den Playoffs hat er eine besonders starke Leistung gezeigt. Seine gute Fitness und seine läuferischen Qualitäten erlauben ihm, sich mit und ohne Puck effektiv ins Spiel einzubringen“, betont Towerstars-Coach Bo Subr.

Philipp Mass sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr in Ravensburg zu bleiben. Mein erstes Jahr bei den Towerstars war durchweg positiv, ich wurde super aufgenommen, das Umfeld ist professionell und familiär zugleich. Sportlich war es mein erstes Jahr in der DEL2, was natürlich eine neue Herausforderung war. Die Liga ist sehr ausgeglichen und körperlich intensiv, das hat mich als Spieler definitiv weitergebracht. Für die neue Saison nehme ich viele Erfahrungen mit und bin überzeugt, dass wir als Team noch mehr erreichen können.“

