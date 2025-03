„Er hat die FÃ¤higkeit alle im und um das Team herum mitzunehmen “ – Morgan Ellis bleibt ein Panther

Ingolstadt. (PM ERCI) Kurz vor dem Start des Playoff-Viertelfinals in der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) kann der ERC Ingolstadt einen weiteren Eckpfeiler in der Kaderplanung für die kommende Saison setzen.

Verteidiger Morgan Ellis wird auch weiterhin für die Panther auflaufen.

Im Sommer wechselte der Kanadier aus Berlin zurück an die Donau, wo er bereits in der Saison 2020/21 für den ERC aufgelaufen war. In seinen drei Jahren in der Hauptstadt hatte Ellis zweimal die Meisterschaft gewonnen.

„Wir sind sehr froh, dass wir nun mit Morgan auch in der kommenden Saison planen können. ‚Elli‘ bringt nicht nur auf dem Eis konstant seine Leistung, sondern geht als einer unserer Führungsspieler immer voran. Er hat die Fähigkeit alle im und um das Team herum mitzunehmen und wird in Kombination mit seiner großen Erfahrung – auch in den Playoffs – weiterhin ein wichtiger Faktor für uns sein“, sagt Sportdirektor Tim Regan über den Rechtsschützen, der in der abgeschlossenen Hauptrunde 15 Scorerpunkte in 48 Einsätzen sammeln konnte.

Die letzte Voraussetzung für einen Verbleib des Kanadiers konnte inzwischen erfüllt werden. „Als Familie fühlen wir uns in Ingolstadt sehr wohl. Dass wir nun auch einen Kindergartenplatz für unseren Sohn Bowen gefunden haben, war eine große Erleichterung. Wir möchten uns bei unserer Teammanagerin Tanja für alles, was sie für uns getan hat, bedanken. Und ein großer Dank geht auch an die Panther-Fans, von denen sich viele gemeldet und ihre Hilfe angeboten haben. Das zeigt, wie großartig unsere Fans sind“, sagt Ellis. „Wir freuen uns darauf, weiterhin in Ingolstadt zu bleiben. Nicht zuletzt, weil wir darüber hinaus auch in einer tollen Nachbarschaft leben.“

Aus sportlicher Sicht sprach für den 32-Jährigen ohnehin nichts gegen einen Verbleib: „Wir haben ein besonderes Team zusammen und weil viele Jungs auch weiterhin hier sein werden, war die Entscheidung umso leichter. Das Trainerteam ist erstklassig und versteht es, das Beste aus uns allen herauszuholen. Gleichzeitig wissen sie, dass es auf mehr ankommt als nur das, was auf dem Eis passiert. Aber jetzt gilt unser voller Fokus den Playoffs.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV