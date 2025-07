Er gehÃ¶rt zu den Haien wie der Dom zu KÃ¶ln: Moritz MÃ¼ller bleibt! – Haie-KapitÃ¤n geht in seine 23. Saison

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben den Vertrag von Kapitän Moritz Müller verlängert – somit geht der 38-Jährige in der Spielzeit 2025/2026 in seine 23. Saison als Profi der Kölner Haie.

Die Geschichte, die mit seinem ersten Einsatz im KEC-Profitrikot in der Saison 2003/2004 begann, wird weitergeschrieben.

„Es freut mich sehr, dass Moritz auch in der kommenden Saison Bestandteil unseres Teams ist. Wir standen in den vergangenen Monaten stets eng und vertrauensvoll im Austausch. Wir wissen, was wir an ‚Mo‘ haben – auf dem Eis, aber auch außerhalb. Er kennt den Verein wie kaum ein Zweiter und identifiziert sich zu 100% mit dem Club. Genauso wichtig sind seine sportlichen Fähigkeiten, die unbestritten und für unsere Mannschaft von hoher Bedeutung sind. Das hat man zuletzt in den Playoffs eindrucksvoll gesehen“, so Sportdirektor Matthias Baldys über die Vertragsverlängerung.

Moritz Müller: „Ich bin sehr froh, auch in der kommenden Saison ein Teil der Kölner Haie zu sein. Zusammen mit dem Verein und meiner Familie haben wir uns bewusst Zeit gelassen und gemeinsam überlegt, was das Beste für meine, aber auch die Zukunft des KEC ist. Ich bin zu der klaren Entscheidung gekommen, den Weg mit den Haien weitergehen zu wollen – auch weil ich davon überzeugt bin, sportlich weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen zu können.“

Über Moritz Müller

Moritz Müller ist Kapitän der Kölner Haie und mit 22 Jahren in Folge dienstältester Hai im aktuellen Kader. Zudem ist der Verteidiger auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018, die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2023 und die dreimalige Teilnahme am Finale um die Deutsche Meisterschaft mit dem KEC. In der Saison 2022/2023 absolvierte Mo als zweiter Spieler der KEC-Historie sein 1.000 Spiel im Dress des KEC.

Mittlerweile steht der 38-Jährige bei 1.131 Einsätzen in der PENNY DEL und hat in diesen 47 Tore sowie 235 Assists beigesteuert. Einzig Mirko Lüdemann, der seine Schuhe von 1994 bis 2016 für die Haie schnürte, steht mit insgesamt 1.197 Einsätzen in Deutschlands höchster Spielklasse über Mo.

Seine Karriere in Zahlen

