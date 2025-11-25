Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League HC Ambri-Piotta Er coachte auch schon in Kloten und Düsseldorf: Saku Martikainen zum zweiten Assistenztrainer des HCAP ernannt
HC Ambri-Piotta

Er coachte auch schon in Kloten und DÃ¼sseldorf: Saku Martikainen zum zweiten Assistenztrainer des HCAP ernannt

25. November 2025
Co-Trainer Saku Martikainen - Â© Marco Leipold / City-Press
Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambri-Piotta gibt die Ernennung von Saku Martikainen zum zweiten Assistenztrainer bis zum Ende der Saison bekannt.

Martikainen, Jahrgang â€™79, hat im Laufe der Jahre verschiedene Aufgaben auf Clubebene und in Nachwuchs-Nationalteams Ã¼bernommen: Er war Assistenztrainer in Kloten in den Spielzeiten 2022/2023 und 2023/2024 und anschlieÃŸend Assistenztrainer in DÃ¼sseldorf in der DEL. Zuvor arbeitete er auch beim finnischen Club Ã„ssÃ¤t Pori in der Liiga.

Die Ernennung Martikainens hat zum Ziel, den technischen Stab zu verstÃ¤rken und die Trainer in den tÃ¤glichen Aufgaben sowie in der TeamfÃ¼hrung zu unterstÃ¼tzen.

Der Verein mÃ¶chte Manuele Celio fÃ¼r seine gezeigte Bereitschaft danken und teilt mit, dass er in seine Funktion als Leiter des Nachwuchsbereichs zurÃ¼ckkehren wird.

Der Leventiner Klub heisst Saku Martikainen herzlich willkommen und wÃ¼nscht ihm viel Erfolg fÃ¼r den weiteren Verlauf der Saison.

532
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

