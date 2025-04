„Er bringt alles mit, um sich bei uns weiterzuentwickeln“ – Blue Devils verpflichten Stürmer Georg Thal

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben mit Georg Thal einen jungen, talentierten Stürmer vom ESV Kaufbeuren verpflichtet.

Der 19-Jährige erhält in Weiden einen zweijährigen U21-Fördervertrag und wird mit der Rückennummer 72 auflaufen.

Thal besitzt neben der deutschen auch die österreichische Staatsbürgerschaft und wurde beim EHC Klostersee, dem Okanagan HC Europe und zuletzt beim ESV Kaufbeuren ausgebildet.

In der vergangenen Saison sammelte der gebürtige Ebersberger neben Einsätzen in der U20-DNL bereits erste Erfahrungen im Profi -Eishockey: In der DEL2 absolvierte er für Kaufbeuren 29 Spiele (2 Tore) und stand dabei durchschnittlich rund neun Minuten pro Partie auf dem Eis. Zudem lief er für den Kooperationspartner EV Füssen in der Oberliga Süd auf – dort verbuchte er in 23 Spielen ein Tor und vier Vorlagen.

Der Linksschütze beschreibt sich selbst als laufstarken Center, der gerne mit der Scheibe spielt – und möchte in Weiden den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: “Georg ist ein talentierter Spieler, der in dieser Saison bereits seine ersten Schritte in der DEL2 machen konnte. Wir sehen in ihm viel Potenzial, das wir fordern und gleichzeitig gezielt fördern wollen. Er bringt alles mit, um sich bei uns weiterzuentwickeln, und wir freuen uns darauf, ihn auf diesem Weg zu begleiten.”

Georg Thal: “Ich habe mich für die Blue Devils entschieden, weil der Club bekannt dafür ist, sehr gute Arbeit mit jungen Spielern zu leisten. Gleichzeitig ist Weiden ein absoluter Eishockeystandort mit großartigen Fans – das ist die optimale Kombination für mich. Mein Ziel ist es, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und der Mannschaft zu helfen, möglichst weit in den Playoffs zu kommen.”

Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub lässt nicht lange auf sich warten: Am 14. September 2025 bestreiten die Blue Devils in der heimischen Hans-Schröpf-Arena ein Vorbereitungsspiel gegen die Joker – kurz vor dem Start der DEL2-Hauptrunde 2025/2026. Kontakt:

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV