Er bleibt im Ruhrpott: Samuel Eriksson trägt zukünftig den Fuchs auf dem Trikot

Duisburg. (PM Füchse) Die Füchse Duisburg verstärken sich mit Importspieler Samuel Eriksson.

Für den Schlussspurt in der Oberliga-Hauptrunde sichern sich die Füchse die Dienste des Schweden Samuel Eriksson vom Herner EV.

Der 25-jährige Linksschütze konnte in 32 Saisonspielen gute 28 Scorerpunkte erzielen und kann als Center oder Flügelstürmer eingesetzt werden!

Samuel stammt gebürtig aus Uppsala und schaffte mit 19 Jahren den Sprung in die Hockeyettan, die dritthöchste schwedische Liga. In insgesamt 5 Spielzeiten, zuletzt beim Hudiksvalls HC, bestritt er 191 Spiele dort mit 169 Scorerpunkten. Auf die regulären Spielzeiten bezogen erreichte Samuel den auf die Zehntel exakt gleichen Punkte-pro-Spiel-Wert von 0,9 wie unser aktueller Topscorer Linus Wernerson Libäck in seiner damaligen Zeit in dieser Liga.

2019 wagte er für eine Spielzeit den Schritt ins Ausland nach Salzburg in die Alps Hockey League, wo er mit 28 Punkten in 33 Spielen ebenfalls beachtlich scorte.

Mit Samuel Eriksson versprechen sich die Füchse nochmal einen Push für den Kampf um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Saisonzugabe Ende Februar.

“Samuel bringt uns mehr Qualität in der Center Position”, sagt unser sportlicher Leiter Thomas Ziolkowski über unseren Neuzugang, der auch die nötige Größe mitbringt.

“Er hat gezeigt, dass er in der Oberliga scoren kann, und wir erwarten, dass er da weitermacht, wo er aufgehört hat”, blickt Thomas Ziolkowski voraus.

Samuel wird mit der Rückennummer 40 für die Füchse auflaufen und ist für Freitag bereits spielberechtigt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV