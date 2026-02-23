EnttÃ¤uschung trotz des Sieges gegen Burgau

Pfaffenhofen (oex) Einen deutlichen und verdienten 5:2 (1:1; 1:0; 3:1) Erfolg konnte der EC Pfaffenhofen am Freitag in seinem letzten Heimspiel der Abstiegsrunde gegen den ESV Burgau verbuchen.

Dennoch wurde die Freude darÃ¼ber schon kurz nach Spielende von der EnttÃ¤uschung verdrÃ¤ngt, als das Ergebnis des Parallelspiels feststand und klar war, dass die erhoffte SchÃ¼tzenhilfe aus Ulm ausgeblieben war. Die bereits geretteten Devils unterlagen nÃ¤mlich dem ESV Buchloe mit 4:6, der damit seinen Vorsprung von drei Punkten gegenÃ¼ber dem ECP behaupten konnte. Was fÃ¼r die Mannschaft von Markus Muhr zur Folge hat, dass sie nur mit einem Sieg mit fÃ¼nf Toren Differenz am Sonntag in der abschlieÃŸenden Partie in Buchloe noch an den Gastgebern vorbeiziehen und sich den Klassenerhalt sichern wÃ¼rden. Umso mehr schmerzt da natÃ¼rlich der spÃ¤te Ausgleichstreffer Ulms letzte Woche wenige Sekunden vor Spielende.

Schon vor der Partie war klar, dass die Pfaffenhofener beide Spiele des Wochenendes gewinnen und auf einen Punktverlust Buchloes in Ulm hoffen mussten. So war sowohl den Gastgebern als auch den GÃ¤sten aus Burgau, die mit zwei Siegen ebenfalls noch eine theoretische Chance gehabt hÃ¤tten, die NervositÃ¤t deutlich anzumerken. UnnÃ¶tige Scheibenverluste, technische UnzulÃ¤nglichkeiten und ungenaue Zuspiele prÃ¤gten die Anfangsphase. Dennoch hatten die GÃ¤ste zunÃ¤chst mehr vom Spiel und gingen auch wÃ¤hrend der ersten Strafzeit gegen die Hausherren durch David Zachar in FÃ¼hrung (5.). Nur drei Minuten spÃ¤ter folgte die Antwort durch den ECP, ebenfalls in Ãœberzahl. Auf Zuspiel von Jan Tlacil und Liam HÃ¤tinen traf Robert Neubauer zum Ausgleich. Im spÃ¤teren Spielverlauf musste HÃ¤tinen angeschlagen aufgeben mit der Folge, dass die Sorgenfalten bei seinem Trainer noch tiefer wurden. Denn schon vor dem Spiel hatte sein Bruder Kareem passen mÃ¼ssen, womit die Liste der AusfÃ¤lle auf nun sieben angewachsen ist. Nach dem Ausgleich ergaben sich fÃ¼r beide Teams mehrere gute MÃ¶glichkeiten, doch im Gegensatz zu ihren oft fahrlÃ¤ssigen Vorderleuten waren beide TorhÃ¼ter hellwach. Sowohl Burgaus Philipp Schnierstein als auch Jonathan Kornreder bewahrten ihre Mannschaften mehrmals vor einem RÃ¼ckstand. Im zweiten Drittel wurde es zunehmend ruppiger, weil die GÃ¤ste viel HÃ¤rte in die Partie brachten. So hatten Jakub Vrana, Anton Seidel und Michael Wolf GlÃ¼ck, dass sie sich bei den teils rÃ¼den Attacken nicht verletzten. â€žIch bin sehr froh, dass meine Spieler ruhig geblieben sind und sich nicht zu Revanchefouls hinreiÃŸen lieÃŸen,â€œ sagte Muhr. So brachte ein Ãœberzahlspiel die FÃ¼hrung fÃ¼r seine Mannschaft, als Robert Gebhardts Versuch noch von einem Burgauer Verteidiger abgefÃ¤lscht wurde. Im Schlussabschnitt bekamen die Hausherren die Partie immer besser in den Griff und als ein misslungener Schuss der GÃ¤ste zu einer Vorlage fÃ¼r einen Konter Tlacils wurde, erhÃ¶hte der auf 3:1 (47.). Die nÃ¤chste Strafe gegen den ESV brachte dann die Entscheidung. TorschÃ¼tze war erneut KapitÃ¤n Neubauer auf Zuspiel von Anton Seidel.

Burgaus Coach Fabio Carciola versuchte nochmals alles, nahm schon gute vier Minuten vor dem Ende Schnierstein vom Eis, doch Tlacil traf ins leere Tor zum 5:1 (58.). Den Schlusspunkt setzten aber doch noch die GÃ¤ste mit einem kuriosen Treffer. Ein Schuss in die Rundung wurde an der Bande so abgelenkt, dass er vor dem Tor Sven GÃ¤belein auf den SchlÃ¤ger fiel und dieser nur noch einschieben brauchte, nachdem sich Kornreder und seine Abwehrspieler schon in die andere Richtung orientiert hatten.

EC Pfaffenhofen: Kornreder, Marx, Muhr, HÃ¤tinen L., Wolf Mi., MÃ¼nzhuber, Sauer, Leonhardt, Ullmann, Neubauer, Gebhardt, Seidel, Guft-Sokolov, Tlacil, Vrana, Fichtenau, Weber, Pfab L., Schwirtzer

Tore: 0:1 (5.) Zachar (Paakkola, Malysjev 5:4); 1:1 (8.) Neubauer (Tlacil, HÃ¤tinen L. 5:4); 2:1 (30.) Gebhardt (Neubauer, Tlacil 5:4); 3:1 (47.) Tlacil; 4:1 (51.) Neubauer (Seidel 5:4); 5:1 (58.) Tlacil (Gebhardt, MÃ¼nzhuber ENG); 5:2 (59.) GÃ¤belein (SÃ¶ldner, Bartuli)

Strafen: ECP 8 ESV 18

Zuschauer: 300