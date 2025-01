Enttäuschendes Auswärtsspiel: DEG verliert 0:6 gegen Mannheim

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat das erste Spiel der Auswärtstour gegen die Adler Mannheim mit 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) verloren.

Sie machte im ersten Drittel ein gutes Spiel, verlor aber im Mittelabschnitt den Faden. Die Adler nutzten ihre Chancen humorlos und ließen keine Spannung mehr aufkommen. Mannheims Markus Hännikäinen gelang der Hattrick.

Der Kader: Die personelle Lage der DEG blieb nahezu unverändert. Paul Postma trat die Auswärtsreise aus persönlichen Gründen nicht an. Für ihn rückte Torsten Ankert wieder in den Kader, sodass Steven Reinprecht die Verteidigerpärchen durchtauschte. Die Langzeitverletzten Olli Mebus, Rick Schofield und Leon Hümer waren ebenfalls nicht mit dabei. Henrik Haukeland erhielt ein Spiel Pause – Nikita Quapp stand 60 Minuten zwischen den Pfosten.

Das Spiel: Den Adlern Mannheim gelang es, sich direkt nach Spielbeginn im Drittel der DEG festzusetzen. Abschlüsse mit Torgefahr waren in dieser Phase allerdings nicht zu finden und so entwickelte sich die Partie zu einem schnellen, ansehnlichen Spiel in den gegnerischen Zonen. Düsseldorf kam immer wieder von der blauen Linie zum Abschluss, Mannheims Matthias Plachta hatte die beste Möglichkeit der ersten zehn Minuten: Er verzögerte im 2 auf 1 und setzte den Puck dann aber doch über das Tor. Nach dem Powerbreak ebbte der Spielfluss allmählich ab. Die DEG kam zu einem Powerplay, in dem die Adler allerdings dem Shorthander näher waren. Spät im Anfangsdrittel gelang den Hausherren dann doch die 1:0-Führung: Markus Hännikäinen ging dem Schuss von Lukas Kälble entgegen und tippte die Scheibe halbhoch an – ein fantastisches Tor für jeden Eishockeyfan bei 18:43. Ein wenig Pech für die DEG, mit einem Rückstand in die Kabine zu gehen, denn der erste Abschnitt verlief ansonsten weitestgehend auf Augenhöhe.

Düsseldorf startete mit einem hohen aggressiven Forechecking aus der ersten Pause. Aber der Heimmannschaft gelang es, dieses zu überspielen und Stefan Loibl zog aus unmöglicher Position ab – mit Erfolg. Ein weiteres sehenswertes Tor bei 24:00. Rot-Gelb musste sich erst einmal schütteln und tat sich von da an schwer, wieder Chancen zu kreieren. Dazu musste Sinan Akdag wegen Haltens auf die Strafbank. Mannheim kombinierte geschickt und Marc Michaelis traf bei 33:13 zur Drei-Tore-Führung. Nur 76 Sekunden später fand Markus Hännikäinen als erster die Scheibe im Gewusel vor dem DEG-Tor und stocherte sie erneut über die Linie – 0:4 bei 34:29. Die Düsseldorfer EG machte ein eigentlich gutes und ausgeglichenes Spiel im ersten Drittel im Mittelabschnitt zunichte. Es waren schlichtweg zu viele unaufmerksame Situationen, die die Adler zu Toren einluden.

Und Mannheim machte im letzten Abschnitt einfach weiter – auch dank der weiteren Einladungen der DEG. Düsseldorf gewann das erste Bully, verlor aber postwendend die Scheibe im eigenen Drittel. Kristian Reichel legte zu Markus Hännikäinen in den Slot – und der traf zum dritten Mal am Abend bei 40:07. Das 5:0 für den achtmaligen deutschen Meister. Folgend spielten die Rheinländer ein gutes Powerplay, doch auch hier reichte es nicht zum Tor. Während die DEG vor Arno Tiefensee verzweifelte, zauberte Mannheims Tobias Fohrler. Er drosch den Puck bei 49:12 zum 0:6 direkt unter die Latte, ein Powerplay-Tor und gleichzeitig das Endergebnis des Abends.

Ausblick: Am Freitag (19:30 Uhr) geht die Reise bei den Löwen Frankfurt weiter, bevor die Auswärtstour am Sonntag (14:00 Uhr) in München ein vorzeitiges Ende findet. Nächste Woche Freitag (19:30 Uhr) steht zu Hause das Rheinderby gegen die Kölner Haie an – das Spiel ist restlos ausverkauft. Für das darauffolgende Sonntagsspiel (14:00 Uhr) gegen die Straubing Tigers gibt es noch ausreichend Tickets unter www.degtickets.de.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV