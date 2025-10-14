Entscheidungsspiel: Red Bulls in der CHL gegen Berlin um Playoff-Platz

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet morgen, Mittwoch, in der Champions Hockey League das sechste und letzte Spiel der Regular Season gegen die Eisbären Berlin und will die Chance nutzen, sich mit einem Sieg für die Playoffs der Königsklasse zu qualifizieren.

Es ist zugleich das Duell des deutschen gegen den österreichischen Meister (und Champion der win2day ICE Hockey League), das im sporthistorischen Kontext beider Länder immer besondere Beachtung findet und nun im Entscheidungsspiel um den Einzug in die K.O.-Phase der Königsklasse gipfelt.

Ausgangslage

Spannender könnte es nicht sein. Vor der letzten Runde der CHL Regular Season halten die Red Bulls auf dem 15. Tabellenplatz, die besten 16 Teams (von 24) qualifizieren sich für das Playoff-Achtelfinale. Mit einem Sieg gegen die Eisbären Berlin in regulärer Spielzeit hätten die Red Bulls sehr gute Chancen, wären allerdings noch von anderen Ergebnissen abhängig. Eine Mini-Chance auf die Playoffs haben auch die Eisbären Berlin, die mit vier Punkten den 21. Tabellenplatz belegen und mit sieben Punkten in der Endabrechnung theoretisch auch noch unter die besten 16 rutschen könnten. Jeder Punkt zählt!

Unterschiedliche Formkurven

Gegen den deutschen Meister braucht es ein komplettes Spiel, auch wenn die Berliner in der heimischen Meisterschaft einen mäßigen Saisonstart erwischt haben. Zuletzt aber haben sie einen klaren Aufwärtstrend gezeigt und auch mit vielen fehlenden verletzten Spielern die letzten vier DEL-Partien für sich entschieden, womit sie in der Tabelle auf den 5. Platz geklettert sind und neues Selbstvertrauen getankt haben.

Bei den Red Bulls ist die Entwicklung fast konträr verlaufen. Nach vier Siegen zum Saisonstart konnten die Salzburger in den letzten vier Spielen nur einmal gewinnen. Am letzten Sonntag zeigten sie in Székesfehérvár ein gutes Spiel, mussten sich aber drei Sekunden vor dem Ende unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Gegen die Eisbären Berlin wollen sie – es fehlen weiterhin mindestens fünf verletzte Spieler – noch enger zusammenrücken und kompakter als Mannschaft auftreten. Das letzte von insgesamt vier Duellen in der Vergangenheit gewannen die Red Bulls in der Pre-Season August 2022 in Salzburg mit 1:0 in der Overtime.

Die Red Bulls freuen sich auf jeden Fall auf ein spannendes Duell gegen den deutschen Meister und wollen mit Hilfe der eigenen Fans – es gibt nur noch Stehplätze – die neuerliche Playoff-Teilnahme wahr machen.

Statement Dennis Robertson „Wir lieben es, gegen einige der besten Teams Europas zu spielen und sind schon sehr gespannt. Gegen den deutschen Meister erwarten wir ein schnelles Spiel. Es ist ein Entscheidungsspiel, aber wir bereiten uns darauf vor wie auf jedes andere Spiel auch und vertrauen unserer Routine. Es geht mehr darum, im Spiel weniger Fehler zu machen und einen richtig guten Start zu erwischen. Und wir freuen uns auf unsere Fans, das gibt uns immer die extra Energie.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Eisbären Berlin

Mi, 15.10.2025 | Eisarena Salzburg, 20:20 Uhr

ORF Sport+ | Sporteurope.tv

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!