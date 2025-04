Entscheidung vertagt â€“ Dresdens Niederlage gegen Ravensburg schÃ¼rt DÃ¼sseldorfer Hoffnung auf den DEL-Klassenerhalt

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben am Sonntagabend im sechsten Finalspiel der DEL2-Playoffs mit 2:4 (2:1; 0:1; 0:2;) gegen die Ravensburg Towerstars verloren.

Dabei reichte eine zweimalige Führung den Dresdnern nicht zum entscheidenden Sieg.

In den ersten Spielabschnitt starteten die Eislöwen mit viel Tempo, gaben gleich die Marschroute vor und belohnten sich früh: Einen Schuss von Drews auf das lange Eck wehrte Sharipov im Kasten der Ravensburger zur Seite ab, sodass Fox den Rebound in die Maschen drücke (2.). In der Folge blieben die Hausherren dominanter, legten aber nicht den zweiten Treffer nach. Das erste Überzahlspiel des Abends nutzten dann die Gäste, als Czarnik den freistehenden Santos fand, der dem Puck die entscheidende Richtungsänderung verpasste (8.). Fortan waren die Puzzlestädter besser drin in der Partie, doch der nächste Treffer gehörte den Eislöwen. Fox´ Direktabnahme im Powerplay fälschte Turnbull mit dem Oberkörper zur erneuten Führung ab (14.), diese hatte bis zur ersten Pause bestand.

Im Mittelabschnitt hatte Rundqvist die erste Gelegenheit, der nach feiner Passstafette über Andres und Gorcik die Scheibe aber nicht verarbeiten konnte. Beide Teams saßen nun deutlich häufiger auf den Strafbänken, doch die Eislöwen vermochten ihre Überzahlgelegenheiten nicht zu nutzen. Besser machten dies die Oberschwaben, die mit ihrem zweiten Powerplay erneut zum Ausgleich kamen. Santos überwand aus den Birken mit einem Flachschuss (31.). Bis zur Pause lauerten beide Mannschaften auf Fehler des Anderen, auch, weil durch einige Unterbrechungen der Spielfluss abhandenkam.

Im Schlussabschnitt belauerten sich beide Teams weiterhin, sodass die ganz großen Gelegenheiten ausblieben. Die Eislöwen hatten solche in Überzahl, nutzten sie aber nicht. So war es dann Karlsson auf der Gegenseite, der aus den Birken aus spitzem Winkel überwinden konnte und Ravensburg das erste Mal in Führung brachte (51.). In der Folge erhöhten die Eislöwen die Schlagzahl, erarbeiteten sich Gelegenheiten, am Ende fehlte jedoch die letzte Genauigkeit. Auch, weil die Ravensburger gut in der eigenen Zone verteidigten. In der Schlussminute setzte Latta den Schuss zum 2:4 ins leere Eislöwen-Tor (60.) und schickt die Serie damit in das entscheidende siebte Spiel am Dienstagabend in Ravensburg.

Eislöwen Headcoach Niklas Sundblad sagte nach der Partie: „Wir haben genau den Start in die Partie bekommen, den wir gewollt haben. Heute haben die Special-Teams den Unterschied gemacht, da hat uns leider die Effektivität gefehlt. Nun gilt es, dass wir uns auf Spiel 7 am Dienstag in Ravensburg fokussieren.“

Am Dienstagabend geht es in Ravensburg weiter. Spiel 7 in Oberschwaben startet um 20:00 Uhr. Auch zum entscheidenden Finalspiel wird es ein Public Viewing in der JOYNEXT Arena geben.

Sollte Ravensburg den Titel gewinnen, bliebe die Düsseldorfer EG in der Penny DEL, da die Towerstars kein Aufstiegsrecht haben.

