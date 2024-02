Entscheidung vertagt! Buchloe unterliegt Amberg auf eigenem Eis

Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten haben am Sonntagabend die große Chance verpasst, die Pre-Playoff-Serie gegen den ERSC Amberg bereits vorzeitig für sich zu entscheiden....

Denn nach dem 6:2 Auswärtserfolg am Freitag unterlagen die Freibeuter im zweiten Spiel der Runde in eigener Halle knapp mit 1:2 (0:2, 0:0, 1:0). Damit erzwingen die Oberpfälzer nach dem Serienausgleich ein alles entscheidendes drittes Duell, das am Dienstag in Amberg stattfinden wird (20 Uhr).

Dabei war vor rund 500 Zuschauern eigentlich alles bereitet in der Sparkassenarena. Nach dem Auswärtserfolg vom Freitag hatten die Buchloer vor heimsicher Kulisse die große Möglichkeit, die Serie bereits im zweiten Match vorzeitig für sich zu entscheiden. Doch diese Aussicht schien die Freibeuter zunächst eher zu hemmen als zu beflügeln, denn die Rot-Weißen konnten im ersten Drittel den Schwung vom Duell zwei Tage zuvor nicht richtig mitnehmen. Die Gäste, die nach der Auftaktniederlage bereits mit dem Rücken zur Wand standen, machten es hier cleverer und waren so zunächst die Besseren. Während die Buchloer zu brav agierten brachte Marco Pronath die Wildlions nach gut sechs Minuten mit 0:1 in Front. Auch danach taten sich die Buchloer schwer ins Spiel zu finden und ließen auch eine doppelte Überzahl ungenutzt. Effektiver machten dies erneut die Gäste, die ihr erstes Überzahl dann wiederum durch Pronath zum bis dahin nicht ganz unverdienten 0:2 verwerteten (13.). Ein Rückstand, den die Pirates im weiteren Spielverlauf trotz Bemühen nicht mehr aufholen sollten.

Zwar traten die Freibeuter im Mitteldrittel etwas konzentrierter auf, doch ein Tor sollte auch hier nicht gelingen. Zudem hatte man Glück, dass Felix Köbele direkt nach Wiederbeginn nur den Pfosten traf und so das 0:3 liegen ließ (22.). Die Buchloer hatten im zweiten Abschnitt zwar immer wieder ihre Druckphasen, doch die Scheibe wollte einfach nicht über die Linie – auch nicht im Powerplay, welches zuletzt ja eigentlich immer recht zuverlässig funktioniert hatte. Selbst eine zweiminütige doppelte Unterzahl überstanden die Amberger jedoch schadlos (25.), weshalb das Drittel letztlich torlos endete.

Auch im finalen Durchgang änderte sich nicht all zu viel auf dem Eis. Die Piraten bemühten sich zwar, doch der ERSC stand mit der Führung im Rücken relativ gut und diszipliniert. So lief den Piraten immer mehr die Zeit davon und die mangelnde Durchschlagskraft und das stellenweise auch fehlende Scheibenglück vor dem gegnerischen Tor schien zusehends zur Kopfsache zu werden. Da Amberg mit den im letzten Drittel sehr seltenen Nadelstichen aber auch die endgültige Entscheidung liegen ließ, blieb es bis in die Schlussphase ein umkämpftes Match. Und als Demeed Podrezov gut eine Minute vor dem Ende endlich doch der Anschluss glückte, als er einen Schuss von Alexander Krafczyk zum 1:2 in die Maschen lenkte (59.), schnupperte der ESV doch noch einmal am Ausgleich. Letztlich kam der Anschlusstreffer aber zu spät, auch wenn Sekunden vor dem Ende noch einmal ein Schuss denkbar knapp am Gehäuse des starken ERSC-Keeper Timon Bätge vorbeizog.

Am Ende blieb es aber beim 1:2, womit die Entscheidung über den Serien-Ausgang nach dem Ausgleich in der „Best of Three“ Runde vorerst vertagt wurde. Die Buchloer müssen nun die Enttäuschung aber schnell aus den Köpfen und Knochen bekommen, denn bereits am Dienstag ab 20 Uhr kommt es in Spiel drei nun zum alles entscheidenden Showdown der beiden Kontrahenten – dann allerdings wieder in Amberg, die dort damit wieder den Heimvorteil auf ihrer Seite haben werden.

Um unsere Piraten im entscheidenden dritten Duell nochmals optimal von den Rängen aus zu unterstützen, würden wir gerne am Dienstag noch einmal einen Fanbus organisieren. Genau wie am Freitag brauchen wir dazu aber bis morgen Abend (Montag, 18 Uhr) 35 Anmeldungen, damit der Bus fahren kann. Also meldet euch, um unser Team auswärts im Showdown zum Sieg zu verhelfen.

Hier alle Infos dazu hier im Überblick:

– Abfahrt: Dienstag 13.02.2024 voraussichtlich gegen 16 Uhr am Eisstadion

– Preis: 20-25€ (je nach Teilnehmerzahl)

– Anmeldung bei Florian Warkus: 01772315460

– für Getränke im Bus ist gesorgt

– Deadline für die Anmeldung: Montag 12.02.2024 (18 Uhr)