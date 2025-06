Entscheidung pro „Sturmi“ gefallen! Marco Sturm zum 30. Cheftrainer in der Geschichte der Boston Bruins ernannt

Boston. (PM Bruins) Don Sweeney, General Manager der Boston Bruins, gab heute, am 5. Juni, bekannt, dass Marco Sturm zum 30. Cheftrainer der Boston Bruins ernannt wurde.

„Wir sind stolz, Marco zum 30. Head Coach der Boston Bruins zu ernennen und heißen ihn, Astrid, Mason und Kaydie in Boston willkommen“, sagte General Manager Don Sweeney. „Unser Ziel war es, einen Trainer zu finden, der unsere starke Defensive aufrechterhält und uns gleichzeitig dabei hilft, uns offensiv weiterzuentwickeln. Außerdem suchten wir nach einem kommunikativen und führungsstarken Trainer – jemandem, der mit den Spielern in Kontakt tritt, junge Talente fördert und sich den Respekt der Mannschaft verdient. Marco hat uns bei jedem Schritt mit seiner Vorbereitung, Klarheit und Leidenschaft beeindruckt. Sein Werdegang – er spielte für mehrere NHL-Teams, war internationaler Trainer und lernte sowohl in der AHL als auch in der NHL das Level kennen. Er ist einvielseitiger Trainer, der diese Chance verdient hat. Als ehemaliger Bruin weiß er, was dieses Team der Stadt und unseren Fans bedeutet. Mit Marco als Trainer schlagen wir eine neue Richtung ein und sind überzeugt, dass seine Energie, seine Ansprüche und sein Engagement für einen wettbewerbsfähigen, kompromisslosen Hockeystil genau das widerspiegeln, was Bruins-Hockey sein sollte.“

„Ich fühle mich unglaublich geehrt zum Cheftrainer der Boston Bruins ernannt worden zu sein“, sagte Sturm. „Ich möchte Charlie Jacobs und der Familie Jacobs, Cam Neely und Don Sweeney für ihr Vertrauen danken. Boston hat mir schon immer am Herzen gelegen und ich weiß, wie viel dieses Team der Stadt und unseren Fans bedeutet. Ich habe diese Leidenschaft als Spieler gespürt und kann es kaum erwarten, wieder auf der Bank zu sitzen und sie zu spüren. Ich freue mich darauf, an die Arbeit zu gehen und alles zu tun, um diesem Team zum Erfolg zu verhelfen.“

Der 46-jährige Sturm war in den letzten drei Spielzeiten (2022–25) Cheftrainer der Ontario Reign in der AHL. Unter Sturm erzielte das Team eine Gesamtbilanz von 119-80-11-6 und erreichte drei aufeinanderfolgende Playoff-Teilnahmen. Vor seiner Zeit in Ontario war Sturm von 2018 bis 2022 vier Spielzeiten lang Assistenztrainer der Los Angeles Kings. In seinem letzten Jahr als Trainer der Los Angeles Kings sicherten sich die Kings ihren ersten Stanley-Cup-Playoff-Platz seit 2018 und erzielten in der regulären Saison 99 Punkte (44-27-11).

Bevor er zu den Kings kam, war Sturm von 2015 bis 2018 Cheftrainer und General Manager der deutschen Herren-Nationalmannschaft. 2018 führte Sturm Deutschland bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang zur Silbermedaille und er war damit ein wichtiger Teil des ersten deutschen Teams, das jemals im Spiel um die Goldmedaille stand, und das erste deutsche Team seit 1976, das auf dem olympischen Podium stand. Höhepunkte von Sturms Trainerkarriere mit Deutschland waren außerdem der Deutschland-Cup-Titel 2015 und zwei aufeinanderfolgende Viertelfinalteilnahmen (2016, 2017) bei der IIHF Herren-Weltmeisterschaft, die beste Finalplatzierung für Deutschland seit 2011.

Als Spieler lief Sturm von 1997 bis 2012 in 938 NHL-Spielen für Florida, Vancouver, Los Angeles, Boston und San Jose auf und erzielte dabei 242 Tore und 245 Assists für 487 Punkte mit einem Plus-59-Rating. Er schoss das spielentscheidende Tor in der Verlängerung beim 2:1-Sieg der Bruins über die Flyers beim Winter Classic 2010 im Fenway Park. Der aus Dingolfing stammende Deutsche wurde ursprünglich von San Jose in der ersten Runde (insgesamt 21.) des NHL Entry Draft 1996 ausgewählt. Er führt alle deutschen Spieler mit den meisten gespielten NHL-Spielen an und liegt bei den meisten Karrieretoren und Karrierepunkten auf Platz 2. Auf internationaler Ebene vertrat er Deutschland bei drei Olympischen Spielen (1998, 2002, 2010), vier IIHF Herren-Weltmeisterschaften (1997, 2001, 2004, 2008) und dem Eishockey-Weltcup 2004.

Sturm und seine Frau Astrid haben zwei Kinder – Mason und Kaydie.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV