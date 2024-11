Entscheidung in der VerlÃ¤ngerung â€“ DSC muss sich den Falken geschlagen geben

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC muss sich am Sonntagabend erstmals auf heimischem Eis geschlagen geben. Vor 1751 Zuschauer in der Festung an der...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC muss sich am Sonntagabend erstmals auf heimischem Eis geschlagen geben.

Vor 1751 Zuschauer in der Festung an der Trat unterlag die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den Heilbronner Falken mit 2:3 nach Verlängerung.

Im ersten Abschnitt erwischten die Gäste aus Heilbronn den besseren Start und setzten den DSC früh unter Druck. Die Deggendorfer verlagerten sich zunächst auf das Konterspiel. Trotz zahlreicher Gelegenheiten auf beiden Seiten ließ sich weder Timo Pielmeier, noch Patrick Berger im ersten Abschnitt überwinden.

Im zweiten Drittel nahm die Partie zusehends Fahrt auf: In der 23. Minute war es Petr Stloukal, der mit einem satten Schuss aus dem Handgelenk für den ersten Treffer des Abends erzielte. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der die Falken in der 31. Minute zum Ausgleich kamen. Einen schnell vorgetragenen Konter vollendete Nolan Ritchie zum 1:1. Die Hausherren waren um eine schnelle Antwort bemüht, musste aber in der 37. Minute das 1:2 schlucken. Der DSC vertändelte in der Offensivzone den Puck und die Falken fuhren einen blitzschnellen Konter, den Niklas Jentsch zum 1:2 Pausenstand abschloss.

Im Schlussdrittel warfen die Deggendorfer noch einmal alles in die Waagschale, um zum Ausgleich zu kommen – und in der letzten Spielminute war es doch noch so weit. Timo Pielmeier war bereits zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen und Thomas Greilinger traf zum viel umjubelten 2:2 Ausgleich.

Es musste somit das dritte Mal in Folge für den DSC die Verlängerung entscheiden musste. Dort war es Nolan Ritchie, der mit einer Einzelleistung in der 64. Minute für die Entscheidung für die Falken sorgte.

Für den Deggendorfer SC geht es jetzt in die Deutschland-Cup-Pause. Das nächste Spiel der Ehrenberger-Truppe findet am 15.11. in der Festung an der Trat gegen die Lindau Islanders statt.

___________

