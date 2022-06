Entscheidung getroffen: Wild Wings besetzen zwei weitere Importstellen neu

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit den nun feststehenden Abgängen von Verteidiger Colby Robak und Stürmer Max Görtz entscheiden sich die Wild Wings dazu, zwei...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit den nun feststehenden Abgängen von Verteidiger Colby Robak und Stürmer Max Görtz entscheiden sich die Wild Wings dazu, zwei weitere Positionen für die Saison 22|23 neu zu besetzen.

Assistenzkapitän Colby Robak, der Ende 2019 an den Neckar wechselte, stand in insgesamt 127 Partien für die Wild Wings auf dem Eis und verbuchte dabei 57 Scorerpunkte. Der Schwede Max Görtz absolvierte eine Spielzeit in Schwenningen und schaffte es in 50 Spielen 37-mal auf die Anzeigetafel.

„Ich bedanke mich bei beiden Spielern für ihren vorbildlichen Einsatz bei den Wild Wings und wünsche sowohl Colby als auch Max in allen Bereichen nur das Beste“, bedankt sich Christof Kreutzer abschließend bei beiden Akteuren.