Enrico Saccomani verlÃ¤ngert bei den Moskitos Essen

Essen. (PM Moskitos) Der 26-jährige Stürmer Enrico Saccomani verlängert sein Engagement bei den Moskitos Essen um zwei weitere Jahre.

Somit gibt der Verein die erste Weiterverpflichtung für die nächste Saison bekannt.

„Ich fühle mich in Essen und im Verein sehr wohl und möchte die Moskitos auf dem weiteren Weg begleiten. Innerhalb der Mannschaft kann ich mich weiterentwickeln und sehe auch das Potential in den kommenden Jahren. Deshalb habe ich mich entschlossen, direkt für zwei weitere Jahre bei den Moskitos Essen zu unterschreiben“, sagt Enrico Saccomani zu der Verlängerung.

Der Trainer und sportliche Leiter Frank Petrozza sieht Enrico auch auf einem guten Weg: „Er hat hart gearbeitet und sich stetig verbessert. In Essen möchte ich langfristig etwas aufbauen und Enrico kommt dabei entscheidende Rolle zu. Er passt perfekt in meine Vision. Aufgrund der Verletzung von Stephan Kreuzmann hat Sacco seine Führungsrolle sehr gut angenommen und ich freue mich, dass er in Essen bleibt.“

In der aktuellen Saison konnte der 1,89 Meter große Spieler bisher 40 Scorerpunkte (22 Tore, 18 Vorlagen) auf seinem Konto verbuchen.