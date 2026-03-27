Enrico Miglioranzi beendet eine außergewöhnliche Karriere

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt bekannt, dass Verteidiger Enrico Miglioranzi beschlossen hat, seine Schlittschuhe an den Nagel zu hängen.

Der 34-jährige Abwehrspieler aus Asiago blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: In 19 Jahren und 989 Spielen als Profi gewann er sieben italienische Meistertitel, zwei Titel in der Alps Hockey League sowie drei italienische Supercups – alle mit Asiago – und zudem 2014 mit den Foxes die EBEL.

„Tanzi“ teilte seine Karriere zwischen den Stellati, für die er insgesamt 14 Saisonen absolvierte, und den Weiß-Roten. In Bozen nahm er, noch vor seinem 23. Geburtstag, an der ersten EBEL-Saison des HCB teil, die mit dem Gewinn der Karl-Nedwed-Trophy endete. Im Jahr 2022 kehrte er schließlich wieder in die Landeshauptstadt zurück. Dazwischen stehen auch 111 Einsätze für die italienische Nationalmannschaft, mit der er an drei Weltmeisterschaften der Top-Division sowie einer WM der Division IA teilnahm.

Der gesamte Verein bedankt sich bei Enrico für seinen großen Kampfgeist, seine Hartnäckigkeit und seine Loyalität in all den Jahren in Weiß-Rot sowie für seinen Beitrag zum italienischen Eishockey. Wir wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute!