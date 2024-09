Englische Woche fÃ¼r den EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Die nächsten drei Gegner warten bereits auf den EHC Freiburg. Bei den Wölfen kann man auch nach sechs Spieltagen weiterhin von...

Bei den Wölfen kann man auch nach sechs Spieltagen weiterhin von einem mehr als gelungenen Saisonstart sprechen. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen die Lausitzer Füchse am vergangenen Sonntag gehört das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski weiterhin zum Spitzentrio in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga. In den kommenden Tagen spielen die Wölfe dabei gleich zweimal in der heimischen Echte Helden Arena und wollen vor den eigenen Fans diesen positiven Trend selbstverständlich weiter fortsetzen.

Heimspiel am Mittwoch

Bereits am Mittwoch um 19:30 Uhr sind die Dresdner Eislöwen zu Gast in Freiburg. Das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt hat sich nach dem Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison für diese Spielzeit viel vorgenommen. Eine runderneuerte Mannschaft mit großen Ambitionen steht Cheftrainer Niklas Sundblad dabei zur Verfügung. Mit klangvollen Namen wie Danny aus den Birken, Mitch Wahl, Drew LeBlanc, Dane Fox oder auch dem „DEL2 Spieler des Jahres“ Andrew Yogan verfügt das Team von der Elbe über enorme Erfahrung und zählt definitiv zu den Anwärtern auf die Meisterschaft in diesem Jahr.

Gastspiel bei den Pinguinen

Nach dem Feiertag am Donnerstag geht es für das Wolfsrudel am Freitag um 19:30 Uhr weiter nach Krefeld. Der aktuelle Ligaprimus ist derzeit das Maß der Dinge in der DEL2. Punktgleich mit den Wölfen, aber mit einer besseren Tordifferenz, thronen die Pinguine an der Tabellenspitze und zeigen dabei bereits früh in der Saison, wohin die Reise für den ehemaligen Erstligisten gehen soll. Mit einem beachtlichen Kader und dem Cheftrainer des letztjährigen PENNY DEL Halbfinalisten aus Bremerhaven zeigen sich die Seidenstädter in Bestform. Ein schwerer Brocken wartet hier auf die Wölfe, die den Krefeldern dabei die erste Heimniederlage bescheren wollen.

Familientag am Sonntag

Der Spielplan bietet derzeit wenig Zeit zum Durchschnaufen. Am Sonntag geht es bereits um 17:00 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau weiter im Programm des EHC Freiburg. Die Wölfe laden dabei zum Familientag und bieten neben dem familienfreundlichen Spielbeginn um 17:00 Uhr auch allerhand weitere Attraktionen wie ein Fotostand mit unserem Maskottchen „Wolfi“, Dosenwerfen und Glücksrad im Fanshop und auch ein Einlagespiel in der Drittelpause von unseren Nachwuchs-Wölfen steht auf dem Programm in der Ensisheimer Straße.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.