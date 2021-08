Enges Spiel in Wolfsburg zwischen den Finalisten 20/21

Wolfsburg / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen ihr drittes Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22. Die Berliner bezwingen die Grizzlys...

Wolfsburg / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen ihr drittes Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22. Die Berliner bezwingen die Grizzlys Wolfsburg auswärts mit 3:2.

Die Gastgeber gingen durch DeSousa (4.) in Führung, diesen Vorsprung drehten Jonas Müller (17.) und Matt White (19.) jedoch noch vor der ersten Pause in ein 2:1 aus Berliner Sicht. Reichel (28.) glich im Mitteldrittel für die Wolfsburger aus. Im Schlussabschnitt erzielte Leo Pföderl (60.) zwölf Sekunden vor Spielende den 3:2-Siegtreffer für die Eisbären Berlin.

Ihr nächstes Vorbereitungsspiel bestreiten die Berliner am Sonntag um 16:00 Uhr in Weißwasser gegen die Lausitzer Füchse. Die Begegnung wird per Livestream auf www.sprade.tv übertragen.

Serge Aubin: „Das war ein guter Sieg für uns. Respekt an Wolfsburg, sie haben es uns schwer gemacht. Mir hat unser Einsatzwille heute sehr gefallen. Wir sind geschlossen aufgetreten und haben die Defensive nicht vernachlässigt. Man hat gesehen, dass die Intensität hoch war. Das war für uns sehr gut zur Vorbereitung auf die Champions Hockey League.“

Matt White: „Es war das erwartet enge Spiel. Wolfsburg ist sowohl offensiv als auch defensiv stark. Wir hatten anfangs einige gute Chancen, aber Dustin Strahlmeier hat gut gehalten. Das Zusammenspiel mit Mark Zengerle und Kevin Clark funktioniert bereits gut, es macht Spaß mit ihnen zusammen zu spielen. Wir sind aber noch in der Vorbereitung und noch nicht dort, wo wir hinwollen. Gegen die Lausitzer Füchse wird es morgen auch wieder ein hartes Spiel.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Pickard) – Krupp, Bittner, Wurm, Möser, Raabe, Melchiori, Button – Festerling, Mingoia, Furchner (C), Fauser, Archibald, Reichel, Busch, DeSousa, Nijenhuis, Machacek, Hungerecker, Pfohl – Trainer: Mike Steward

Eisbären Berlin: Ancicka (Niederberger) – Hördler (C), Ellis; Mik, Wissmann (A); Müller, Geibel – Noebels, Boychuk (A), Pföderl; White, Zengerle, Clark; Veilleux, Streu, Fiore; Roßmy, Wiederer, Després – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 03:45 – DeSousa – EQ

1:1 – 16:48 – Müller (Zengerle, White) – EQ

1:2 – 18:36 – White (Zengerle, Wissmann) – EQ

2:2 – 27:51 – Reichel (Mingoia) – EQ

2:3 – 59:48 – Pföderl (Boychuk, Noebels) – EQ

Strafen: Grizzlys Wolfsburg: 6 (0, 0, 6) Minuten – Eisbären Berlin: 10 (0, 2, 8) Minuten

Schiedsrichter: Marc Iwert, Gordon Schukies (Maksim Cepik, Kenneth Englisch)

Zuschauer: 1020