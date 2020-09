Engagierte Auftritte bei ersten Tests

Rosenheim. (PM Starbulls) Bei ihren ersten Testspielen der neuen Saison zeigten sowohl die U20-Junioren als auch die U17-Jugend und die U15-Schüler der Starbulls Rosenheim...

Rosenheim. (PM Starbulls) Bei ihren ersten Testspielen der neuen Saison zeigten sowohl die U20-Junioren als auch die U17-Jugend und die U15-Schüler der Starbulls Rosenheim nach nur einer Woche auf dem Eis engagierte Leistungen.

Am kommenden Wochenende steht nun auch das erste Vorbereitungsspiel für die U13-Knaben auf dem Programm. Aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen bleibt das ROFA-Stadion weiterhin für Besucher und Zuschauer gesperrt. Mit einem Youtube-Livestream sämtlicher Spiele können alle Interessierten die Partien der Starbulls-Nachwuchscracks verfolgen.

U20-Junioren testen gegen Regensburg und Landshut

Zum Auftakt in die Testspielphase standen für die U20-Junioren der Starbulls Rosenheim gleich zwei Partien gegen Mannschaften aus der Division I auf dem Programm. Nach einer intensiven Trainingswoche unterlag das Team von Trainer Rick Boehm am vergangenen Sonntag knapp mit 3:4 gegen den EV Regensburg. Im prestigeträchtigen Derby gegen den EV Landshut am Donnerstag behielten die Junioren nach einer engagierten Leistung dann mit 4:3 die Oberhand. Trainer Rick Boehm sah insgesamt ordentliche erste Tests: „Es war der Mannschaft vor allem am Sonntag gegen Regensburg die intensive erste Trainingswoche mit täglich jeweils zwei Eiseinheiten anzumerken. Im Allgemeinen bin ich mit den Spielen gegen Gegner aus der Top-Division zufrieden und es waren gute erste Schritte in die neue Saison.“

Die Spiele der Junioren im Detail:

06.09.20 – Starbulls Rosenheim – EV Regensburg 3:4 (0:1/0:1/3:2)

Spielverlauf: 10:54 0:1 Schmidt (Agerer), 33:37 0:2 Friedrich (Deichmann), 41:26 1:2 Druckmüller (Krist), 51:57 1:3 Schlauderer (Krocker), 54:37 1:4 Schmidt (Herrmann), 58:09 2:4 Maierhofer (Beck) (PP1), 57:26 3:4 Kirsch (Biberger, März).

10.09.20 – Starbulls Rosenheim – EV Landshut 4:3 (3:1/0:0/1:2)

Spielverlauf: 05:28 0:1 Elsberger, 09:04 1:1 Krumpe (Bosecker, Spies), 13:13 2:1 Dietrich, 15:20 3:1 Maierhofer (Steinmann, Thalmeier), 42:54 3:2 Schroepfer (Pill, Franz) (PP1), 46:28 4:2 Plank, 57:08 4:3 Berger (Kakolov, Huber) (SH1).

Strafzeiten: Starbulls 14 – Landshut 12

U17-Jugend startet körperbetont und temporeich

Die U17-Jugend der Starbulls Rosenheim unterlag zum Testspielstart am vergangenen Samstag nach einem temporeichen und körperbetonten Spiel knapp mit 1:3 gegen den EV Landshut. Starbulls Chef-Nachwuchstrainer Oliver Häusler zeigte sich im Anschluss zufrieden mit der Leistung: „Es war ein schnelles und überraschenderweise schon körperbetontes Auftaktspiel meiner Mannschaft. Das ist der Weg, wie wir auch zukünftig auftreten wollen. Nach einem torlosen ersten Drittel haben wir im Mittelabschnitt nach einfachen Fehlern Gegentore kassiert. Die Mannschaft hat aber nicht aufgehört, sondern konnte sich noch einmal herankämpfen. Nach einer Woche Eistraining mit jeweils zwei Einheiten pro Tag war das im Großen und Ganzen sehr positiv.“ Am kommenden Samstag, den 12.09.2020 trifft die U17 dann erneut auf heimischem Eis auf den EV Regensburg.

Das Spiel der Jugend im Detail:

05.09.20 – Starbulls Rosenheim – EV Landshut 1:3 (0:0/1:3/0:0)

Spielverlauf 27:17 0:1 Zeilbeck (Salhi, Scheibengraber) (PP1), 27:23 0:2 Scheibengraber (Salhi, Zeilbeck), 37:14 1:3 Jung (Schellhase, Stein) (PP1), 38:02 1:3 Salhi (Teubner, Scheibengraber).

Strafzeiten: Rosenheim 10 – Landshut 8.

U15-Schüler unterliegen in Ingolstadt

Das Starbulls U15-Schüler-Team startet am Sonntag auf fremden Eis beim ERC Ingolstadt in die neue Saison und hatte dabei nach einer engagierten Vorstellung mit 1:3 das Nachsehen. Trainer Martin Reichel bescheinigt seiner Mannschaft ein gutes erstes Testspiel: „Es war eine sehr ordentliche Leistung der Mannschaft und sie hat sich für das erste Spiel nach nur einer Trainingswoche gut präsentiert. Wir konnten uns zahlreiche Chancen erspielen, diese aber am Ende nicht verwerten.“ Am Wochenende steht nun der Heimauftakt für die Schüler auf dem Programm. Am Samstag um 10:30 Uhr trifft die U15 auf den EV Landshut. Tags Darauf am Sonntag erneut um 10:30 Uhr gastiert der ERC Ingolstadt im Rosenheimer ROFA-Stadion.

U13-Knaben empfangen Landshut zum Derby

Nach einer zweiwöchigen Trainingsphase auf dem Eis starten am kommenden Sonntag auch die U13-Knaben der Starbulls Rosenheim in die Testspielphase. Um 16:15 Uhr trifft die Mannschaft um Trainer Derek Mayerim Derby auf den EV Landshut.