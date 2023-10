Eng getaktete Spieltage fÃ¼r den EHC Freiburg am Freitag, Sonntag und Dienstag

Artikel anhören Freiburg. (PM EHCF) Der Spielbetrieb in der DEL2 läuft auf Hochtouren. Bereits sieben Spieltage sind absolviert und die nächsten drei stehen schon...

Artikel anhören Artikel anhören

Freiburg. (PM EHCF) Der Spielbetrieb in der DEL2 läuft auf Hochtouren.

Bereits sieben Spieltage sind absolviert und die nächsten drei stehen schon in den Startlöchern.



Freitag – Roadgame in Dresden:

Am Freitag geht es für das Wolfsrudel in das weit entfernte Dresden. In der sächsischen Landeshauptstadt trifft das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski auf die Dresdner Eislöwen. Die Sachsen sind äußerst erfolgreich in die Spielzeit gestartet. Mit 15 Punkten stehen sie derzeit punktgleich mit Spitzenreiter Kassel auf dem zweiten Tabellenplatz. Besonders die Defensive mit lediglich 15 Gegentoren zählt aktuell zu einer der besten in der gesamten Liga. Nach vier Siegen in Folge mussten sich die Eislöwen am vergangenen Dienstag mit 1:4 gegen den Ligaprimus aus Kassel geschlagen geben. Spielbeginn in der JOYNEXT Arena ist um 19:30 Uhr – SpradeTV überträgt live.

Sonntag – Heim-Derby gegen Ravensburg:

Der kommende Sonntag bringt für die Wölfe das erste Baden-Württemberg-Derby der Saison. Ab 18:30 Uhr trifft der EHC Freiburg auf den amtierenden DEL2-Titelträger aus Ravensburg. Als Meister mit hohen Ansprüchen können die Towerstars mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein. Acht Punkte gab es aus den letzten sieben Spielen, damit stehen die Puzzlestädter in der Momentaufnahme auf dem elften Tabellenplatz. Mit vier Niederlagen im Rücken erwarten die Ravensburg Towerstars zudem am Freitag den Tabellenführer aus Kassel zum Heimspiel, bevor es am Sonntag in den Breisgau geht. Dabei müssen die Wölfe besonders darauf achten, unnötige Strafzeiten zu vermeiden. Denn: mit einer herausragenden Powerplayquote von 41.7% stellt das Team von Cheftrainer Gergely Majaross das mit Abstand gefährlichste Überzahlspiel der Liga. Tickets für die Partie gibt es rund um die Uhr über den Reservix-Onlineshop oder eine der zahlreichen Reservix-Vorverkaufsstellen in und um Freiburg. Die Abendkasse an der Echte Helden Arena öffnet am Sonntag bereits um 16:30 Uhr.

Dienstag – Auswärts in der Donaustadt:

Mit dem Auswärtsspiel am Dienstag um 20:00 Uhr in Regensburg geht der Punktspiel-Marathon für die Wölfe weiter. Gegen den DEL2-Aufsteiger der Saison 2022/23 ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen in der laufenden Saison. Das erste Duell am ersten Spieltag in der Echte Helden Arena konnten die Eisbären für sich entscheiden. Dies soll sich am Dienstag aus sich der Wölfe selbstverständlich ändern – Wiedergutmachung ist angesagt.

5257 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten