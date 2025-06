Energiegeladener Malocher fÃ¼r die Offensive der Selber WÃ¶lfe

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe verpflichten mit Patrick Klöpper einen Stürmer, der viel Erfahrung aus der DEL und DEL2, aber auch aus der Oberliga mitbringt.

Der gebürtige Duisburger überzeugt vor allem durch seine läuferischen Fähigkeiten sowie Einsatzbereitschaft und kann seine Mannschaftskameraden mitreißen.

Gute Ausbildung beim KEV

Auch wenn Patrick Klöpper bereits auf eine langjährige Karriere zurückblicken kann, hat er nicht vergessen, wo er herkommt. „Dass ich ein sehr guter Schlittschuhläufer bin, habe ich definitiv dem Krefelder EV 1981, meinem Ausbildungsclub, zu verdanken“, betont der 21-fache U-Nationalspieler. Als 17-Jähriger machte er – ebenfalls für Krefeld – in der Oberliga seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich. In der darauffolgenden Saison ging es für den Linksschützen dann bereits mit den Krefeld Pinguinen in die DEL. In seiner weiteren Karriere lief er in der DEL auch für die Hamburg Freezers auf, in der DEL2 spielte er für die Fishtown Pinguins, die Kassel Huskies und die Eispiraten Crimmitschau und in der Oberliga für Krefeld, die Füchse Duisburg sowie die vergangenen vier Jahre für die Hannover Scorpions.

Ausflug nach Australien

„Ich habe immer wieder mit einem Kumpel rumgesponnen, den Sommer über mal in Australien zu spielen,“ erklärt Patrick Klöpper sein Engagement bei Melbourne Ice in der AIHL im Jahr 2023. „Beim Wintergame in Hannover Ende 2022 kam ich dann bei der After-Show-Party mit Kerry Goulet und Marco Stichnoth ins Gespräch und dann wurde das schnell konkreter. Es hat dann alles gut geklappt, auch weil die Scorpions zugestimmt haben, obwohl ich dadurch etwas später in die Saisonvorbereitung einsteigen konnte. Chris Schutz, der zu der Zeit ja mit Hamm mein Gegner war, haben wir dann auch noch mitgenommen.“ Zukünftig werden Chris Schutz, der neben der US-amerikanischen auch die australische Staatsbürgerschaft besitzt, und Patrick Klöpper nach ihrem gemeinsamen Abenteuer in Melbourne bei den Selber Wölfen also ein weiteres Mal für das gleiche Team auflaufen.

Zweikampfstark und flexibel einsetzbar

Patrick Klöpper kann im Angriff flexibel eingesetzt werden, wie er uns erklärt: „Wenn es nötig ist, kann ich im Sturm auf jeder Position spielen. Egal ob auf dem rechten oder linken Flügel als auch als Center.“ Der 2-Wege-Stürmer gilt als harter Arbeiter. „Ich stamme ja aus dem Ruhrgebiet und würde mich deshalb als Malocher bezeichnen. Im Zweikampf kann ich mich sehr gut durchsetzen, vor allem in der offensiven Zone in den Ecken bin ich im Eins-gegen-Eins stark“, so der 31-Jährige weiter. „Durch meine Spielweise schaffe ich Räume für die Spielmacher. Und ich denke schon, dass ich weiß, wo das Tor steht“, schmunzelt der Angreifer, der auch zwei Partien in der Champions Hockey League in seiner Vita stehen hat, und fügt ergänzend hinzu: „Zuletzt hatte ich einfach nicht die Rolle, um viele Punkte zu machen.“ Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike, der sich zusammen mit Felix Schütz sehr um den Linksschützen bemüht hat, freut sich, dass der Wechsel in die Porzellanstadt zustande kam: „Patrick hat seine Klasse schon über viele Jahre unter Beweis gestellt. Er ist ein leidenschaftlicher Eishockeyspieler, der nicht nur von seinen Skills lebt, sondern auch mit seiner Energie mitreißen kann. Wir freuen uns darauf, dass er seine Leidenschaft fürs Eishockey nun in unseren Farben und für unser Logo ausleben wird.“

Entscheidung für Selb ist leichtgefallen

„Für mich war der Wechsel nach Selb eine relativ leichte Entscheidung. Die Gespräche mit Sven und Felix waren sehr gut und ich hatte gleich ein gutes Gefühl. Es hat einfach von Anfang an gepasst. Auch mit der Rolle, in der mich die beiden sehen, konnte ich mich gleich identifizieren. Ich habe Lust drauf, in Selb nach dem Abstieg anzupacken und was aufzubauen“, begründet Patrick Klöpper seinen Wechsel ins Fichtelgebirge. Auch die Empfehlung einiger Ex-Wölfe hatte maßgeblichen Anteil an seiner Entscheidung für die Porzellanstädter, wie der neue Wolf in der Offensive betont: „Mir wurde ausnahmslos Gutes über den Standort Selb erzählt. Jordan Knackstedt, Steve Hanusch und Arturs Kruminsch haben mir Selb wärmstens empfohlen. Sie haben mir von einem tollen Standort mit leidenschaftlichen Fans berichtet. Allen hat es dort sehr viel Spaß gemacht!“

Ziel: Top 4, um dann die Großen zu ärgern

„Persönlich möchte ich dem Team helfen, erfolgreich zu sein“, führt Patrick Klöpper zu seinen Zielen aus und ergänzt: „Wir sollten Schritt für Schritt denken. Zuerst gilt es, eine gute Hauptrunde zu spielen, um möglichst unter den Top 4 abzuschließen. Anschließend können wir die Großen ärgern und in den Playoffs für eine Überraschung sorgen. Langfristig ist natürlich der Wiederaufstieg das Ziel.“

