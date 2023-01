Endspurt des Spielemarathons – weitere vier Spiele in sieben Tagen fÃ¼r den SCR

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit dem 5:2 Auswärtssieg im 264.Derby gegen die Tölzer Löwen (Freitag, 30.12.22) wurde der vierte Tabellenplatz verteidigt und der Abstand auf...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit dem 5:2 Auswärtssieg im 264.Derby gegen die Tölzer Löwen (Freitag, 30.12.22) wurde der vierte Tabellenplatz verteidigt und der Abstand auf die folgenden Plätze etwas vergrößert.

Der Endspurt für den Spielemarathon ist eingeläutet. In den kommenden 7 Tagen stehen nochmal vier Spiele für den SC Riessersee auf dem Programm. Am morgigen Montag, 02.01.23, um 20 Uhr zuhause gegen den Tabellenführer Weiden, am Mittwoch in Grafing beim EHC Klostersee, darauf folgt am Freitag – Heilig Drei Könige, 6. Januar – um 20 Uhr das Heimspiel gegen den EV Füssen, bevor es zum Abschluss dann die Auswärtstour am Sonntag, 8. Januar nach Passau gibt.

„Zum Jahreswechsel möchte ich unseren Fans, Sponsoren und Gönnern ein gutes Neues Jahr wünschen. Morgen geht es gegen den Tabellenführer aus Weiden. Was mit einer großen Fankurve und Unterstützung von den Tribünen möglich ist wissen wir. Daher hoffen wir auf alle Weiss-Blauen im Stadion um den bisherigen Tabellenführer gehörig Paroli zu bieten. Gemeinsam Packmas!“ so Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee.

Tickets für die Heimspiele können vorab über den Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 bestellt werden. Die Abendkasse ist 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.

Sämtliche Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.