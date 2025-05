Endrunden-Topscorer verlÃ¤ngert bei den EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Mit David Morley hält Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg seinen besten Scorer der Endrunde der abgelaufenen Saison.

Der 34-jährige Kanadier sammelte in nur elf Play-down-Partien satte 18 Scorerpunkte (fünf eigene Tore und 13 Vorlagen) und hatte damit maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Oberpfälzer. Allein im letzten Saisonspiel in Selb netzte der technisch starke Angreifer doppelt ein, darunter der letztlich entscheidende Treffer zum 4:3-Endstand, der den Ligaverbleib für die Domstädter perfekt machte. Morley hat seinen Vertrag bei den Rot-Weißen verlängert und geht damit in seine zweite Spielzeit an der Donau.

Insgesamt lief Morley in seinem ersten Jahr in Regensburg 51 Mal für die Eisbären auf und kam dabei – obwohl zunächst häufiger von Ausfällen zurückgeworfen – auf den besten Punkteschnitt pro Partie des Teams. Seine 18 Treffer und 41 Assists für 59 Zähler übertraf einzig Topstürmer Corey Trivino (62 Torbeteiligungen), der allerdings auch in elf Begegnungen mehr zum Einsatz kam. Gemeinsam mit dem nachverpflichteten Pierre Preto bildete das kanadische Duo somit die offensivstärkste Reihe der Domstädter. Mit der Verlängerung Morleys steht nun fest: Alle drei bleiben dem Team von Trainer und Sportlichem Leiter Peter Flache auch in der kommenden Saison erhalten.

Dieser freut sich entsprechend, mit Morley auch den dritten Teil des furiosen Trios halten zu können: „David ist meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, warum wir den Klassenerhalt geschafft haben. Er hat sich immer weiter gesteigert und vor allem am Ende überragend und mit unglaublicher Leidenschaft gespielt. Das ist nicht nur auf seine Punkte bezogen: Er war in Selb zwei Mal verletzt und hat beide Male für das Team auf die Zähne gebissen – und dann gibt er die Vorlage auf Olle Liss in der Verlängerung in Spiel zwei und trifft in Spiel vier selbst doppelt.“ Morleys Einsatz und Siegeswille habe sich auch in seinem Jubel in diesen Situationen widergespiegelt. Flache ergänzt: „Mit Corey und Pierre war das im Endspurt eine der besten Reihen der ganzen Liga. Wir freuen uns sehr, dass David zurückkommt. Er hat gezeigt, wie wichtig er für uns ist, wenn er an diese Leistungen anknüpft.“

Über Norwegen und Südtirol in die Oberpfalz

Ausgebildet in seiner kanadischen Heimat, wechselte Morley 2011 in die höchste US-amerikanische College- und Universitätsliga NCAA. Für die St. Cloud State University absolvierte er über fünf Saisons hinweg insgesamt 150 Spiele und sammelte dabei 118 Scorerpunkte. Es folgte der Sprung ins Profi-Eishockey: Für die Atlanta Gladiators lief Morley zwei Mal in der East Coast Hockey League (ECHL), der dritthöchsten Spielklasse Nordamerikas, auf (zwei Assists). Zur Saison 2016/2017 ging es dann nach Europa – in den folgenden sieben Jahren stürmte er äußerst erfolgreich in der ersten Liga Norwegens. Für drei unterschiedliche Klubs sammelte er satte 357 Torbeteiligungen in 285 Partien. Anschließend zog es Morley, der sowohl als Center als auch als Außenstürmer spielen kann, zur Saison 2023/2024 in die die starke internationale ICEHL (International Central European Hockey League). Die Liga, einst aus der höchten Spielklasse Österreichs hervorgegangen, beherbergt Teams aus der Alpenrepublik, Italien, der Slowakei, Slowenien, und Tschechien. Für den südtiroler Klub HC Pustertal zählte er mit 53 Punkten aus 51 Partien zu den gefährlichsten Offensivkräften der ganzen Spielklasse, ehe er im Sommer 2024 nach Regensburg weiterzog.

„Ich freue mich riesig, nächste Saison nach Regensburg zurückzukehren“, sagt der 1,71 Meter große Spielmacher. Besonders die trotz durchwachsener Saison immer große Unterstützung der Fans habe ihn beeindruckt: „Auch wenn die Ergebnisse manchmal enttäuschend waren: Der Support war immer großartig. Das war toll zu sehen und zu spüren, vor allem in den Play-downs hat uns das sehr gepusht. Ich weiß, dass wir im Sommer alle hart trainieren und an uns arbeiten, damit wir bereit sind für eine erfolgreiche Eisbären-Saison. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und freue mich darauf, euch bald in der Donau-Arena zu sehen!“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Jonas Neffin (U).

Abwehr: Sean Giles, Patrick Demetz, Pascal Zerressen, Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Pierre Preto, Corey Trivino (AL), David Morley (AL), Sam Payeur und Lukas Krieger (U 21).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).

