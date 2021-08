Endlich wieder vor Fans! DEG freut sich auf Test gegen Vizemeister Wolfsburg

Düsseldorf. (PM DEG) Am kommenden Sonntag, 29. August, endet eine lange Zeit des Eishockey-Wartens: Denn dann empfängt die Düsseldorfer EG um 15.00 Uhr die...

Düsseldorf. (PM DEG) Am kommenden Sonntag, 29. August, endet eine lange Zeit des Eishockey-Wartens: Denn dann empfängt die Düsseldorfer EG um 15.00 Uhr die Grizzlys Wolfsburg zur offiziellen Saisoneröffnung – und das erstmals wieder mit Zuschauern!

Es ist zudem die erste DEG-Veranstaltung im neu benannten PSD Bank Dome. Die DEG freut sich über mehr als 1.000 Ticketverkäufe in den ersten 24 Stunden!

Der Zeitplan des Tages:

• 12.30 Uhr: Hallenöffnung

• 13.30 Uhr: Interviews mit Geschäftsführung und Sportlicher Leitung auf dem Eis

• 13.40 Uhr: Individuelle Vorstellung des Teams 2021/22

• 14.20 Uhr: Moderiertes Warm-Up auf dem Eis

• 15.00 Uhr: Spielbeginn

• Ca. 18.00 Uhr: Autogrammstunde. WICHTIG: Aus Corona- und Zeitgründen bittet die DEG, nur die neuen Autogrammkarten und Poster unterschreiben zu lassen, also keine mitgebrachten Fotobücher etc.

Weitere wichtige Hinweise zum Tag:

• Der freie Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 25.August, um 10:00 Uhr über www.degtickets.de. Tickets kosten nur 10 Euro, für Dauerkarten-Inhaber nur 5 Euro.

• Am Sonntag sind im Fanshop auch die neuen Saisontrikots in allen drei Farben in begrenzter Stückzahl erhältlich. Bestellungen aller Trikots vor Ort möglich.

• D.Live ist mit seinem Impfmobil vor Ort. Dort kann man sich, wenn gewünscht, schnell und problemlos impfen lassen.

• Der Zugang zum PSD BANK DOME kann ausschließlich unter Vorlage eines Nachweises erfolgen, dass der Zuschauer abschließend geimpft, genesen oder negativ getestet ist (max. 48 Stunden alter Antigen-Schnelltest)!

• Bitte am Einlass neben dem G-Nachweis auch den Personalausweis zum Abgleich bereithalten.

• Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren erhalten auch ohne negativen Test oder Schülerausweis Einlass. Bei älteren Schülern benötiget die DEG die Vorlage des Schülerausweises.

• Auf allen Laufwegen besteht für alle die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, am Platz selbst nicht. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist ausschließlich am Platz möglich.

• Bitte beachten, dass für dieses Spiel die gewohnt kostenfreie Hin- und Rückfahrt im VRR-Raum NICHT inkludiert ist. Zudem fährt die Rheinbahn ausschließlich nach Regelfahrplan, es wird keine Sonderbahnen geben.

Die DEG freut sich auf ihre Fans!