Endlich wieder spielen! Erste Tests fÃ¼r LÃ¶wen am Wochenende

Bad Tölz. (PM Löwen) Nach zehn Tagen Vorbereitung beginnt die heiße Phase der Vorbereitung der Tölzer Löwen: Am Wochenende stehen die ersten Testspiele an.

Zunächst trifft das Team von Trainer Kevin Gaudet am Freitag (20 Uhr, Olympia-Eissportzentrum Garmisch) auf die Rivalen vom SC Riessersee, ehe es am Sonntag zum Deggendorfer SC geht (18 Uhr, Eisstadion Deggendorf).

Für beide Spiele haben die jeweiligen Clubs Tickets auf ihren jeweiligen Webseiten im freien Verkauf, sodass auch Fans aus Bad Tölz erstmals seit einer Ewigkeit die Löwen wieder unterstützen können.

Besonders ist das Duell gegen Garmisch nicht nur für die Fans, sondern auch für Löwen-Verteidiger Tom Horschel, der letzte Saison noch im blau-weißen Trikot des SCR auflief. „Das ist schon verrückt, dass ich letztes Jahr drei Viertel der Saison da gespielt habe und keinen Zuschauer gesehen habe und nun komme ich mit dem Erzrivalen und werde wahrscheinlich gleich die volle Breitseite abbekommen. Anders wäre es vielleicht ein etwas herzlicheres Aufeinandertreffen“, lacht der Rückkehrer. Seiner Vorfreude auf das Match tut das aber keinen Abbruch: „Das erste Vorbereitungsspiel ist eigentlich immer mit das geilste Spiel. Die letzten Wochen hat man nur gerackert, da ist es geil, dass es endlich losgeht.“

Mit Michael Knaub hat der Drittligist einen Spieler unter Vertrag, der in den vergangenen zwei Jahren mit den beiden Neu-Tölzern Ian Brady und Marcus Götz bei den Heilbronner Falken zusammenspielte. Die bekannteste Addition dürfte es aber auf der Trainerbank gegeben haben, wo nun der ehemalige Nationaltrainer Pat Cortina arbeitet. Der Italo-Kanadier war zwischen 2016 und 2018 gemeinsam mit Löwen-Geschäftsführer Jürgen Rumrich bei den Schwenninger Wild Wings in der DEL am Ruder.

Während es für die Garmischer ebenfalls der erste Test in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Oberliga ist, haben sich die Niederbayern bereits mit Zell am See (Österreich) und Ligarivale Rosenheim gemessen. Dabei sprang für den DSC ein Sieg gegen die Zeller und eine knappe Niederlage nach Penaltyschießen bei den Rosenheimern heraus.

Prominentestes Gesicht bei den Deggendorfern ist der ehemalige Nationaltorhüter Timo Pielmeier. Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang kehrte im Sommer in seine Heimatstadt zurück, wo er nun gemeinsam mit seinem Bruder Thomas spielt.

Löwen-Coach Kevin Gaudet hat klare Vorstellungen, was er sich von den beiden Spielen erhofft: „Ich erwarte keine Wunder. Es geht darum, dass die Spieler die Systeme verinnerlichen. Wir haben viele neue Spieler und deshalb viel Arbeit vor uns. Sie müssen lernen, was ich von ihnen erwarte und schnelles Eishockey spielen.“ Nicht dabei sein wird Marcus Götz: Der Verteidiger zog sich eine Oberkörperverletzung zu und wird einige Tage pausieren müssen.

Im Überblick

SC Riessersee

Oberliga

Tickets unter https://www.ticket-onlineshop.com/ols/scriessersee/de/Tickets/channel/shop/areaplan/venue/event/433446

Freitag, 10. September, 20 Uhr

Olympia-Eissportzentrum Garmisch

Ex-Löwen beim SC Riessersee: Aziz Ehliz, Michael Boehm, Simon Mayr, Filip Varejcka

Deggendorfer SC

Oberliga

Sonntag, 12. September, 18 Uhr

Eisstadion Deggendorf https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deggen-shop/de/tickets/channel/shop/areaplan/venue/event/428208

Ex-Löwen beim Deggendorfer SC: Mark Heatley