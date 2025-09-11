Endlich wieder Eiszeit für den HC Innsbruck!

Innsbruck. (PM Haie) Die win2day ICE Hockey League startet in die neue Saison. Die Haie empfangen zum Auftakt die Wölfe aus dem Pustertal.

Es war eine intensive Vorbereitung, ab morgen geht es ans Eingemachte. Die Regular Season in der win2day ICE Hockey League beginnt. Auch bei HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich steigt die Aufregung: „Ich freue mich sehr auf morgen. Wir haben eine super Pre-Season gehabt, das Team hat gut zusammengefunden. Ich bin zuversichtlich für morgen.“ Die Haie haben zum Auftakt die Wölfe aus dem Pustertal vor der Brust. Die Südtiroler haben im Sommer wieder aufgerüstet, dürften also ein echter Gradmesser sein. Für Kinasewich gilt der Fokus aber dem eigenen Team: „Wir wollen unser schnelles Spiel aufs Eis bringen, den Gegner 60 Minuten lang beschäftigen. Dann werden wir sehen, was herauskommt.“ Kapitän Jan Lattner gibt die Marschroute für morgen vor: „Wir müssen schnell und hart spielen, denn das werden sie auch tun. Die Jungs können es auf jeden Fall kaum erwarten, wir sind bereit!“

Das Gesicht des HC Pustertal hat sich im Sommer etwas verändert, alleine sieben neue Legionäre wurden geholt. Vom ehemaligen Ligakonkurrenten Asiago stießen unter anderem auch noch bewährte Scorer wie Nick Saracino und Alex Ierullo dazu. Mit Jason Jaspers blieb der Headcoach derselbe. In der Vorbereitung zeigten die Wölfe sehr gute Auftritte. So wurde etwa der HC Plzen aus Tschechien mit 2:0 besiegt, auch gegen den DEL-Klub Ingolstadt gab es einen Erfolg. Niederlagen setzte es unter anderem gegen Straubing und den EV Landshut, gegen den auch die Haie eine Testspielniederlage zu Buche stehen haben.

Minimalziel beim HC Pustertal dürfte in dieser Saison das Erreichen der Top-6 sein. Dementsprechend werden sich die Wölfe gleich morgen beim Auftakt präsentieren wollen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HC Falkensteiner Pustertal Wölfe

Freitag, 12.09.2025, 19:15 Uhr – TIWAG Arena