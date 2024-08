Endlich wieder Eiszeit! EVL startet mit Elan in die Saisonvorbereitung

Landshut. (PM EVL) Es ist wieder Eiszeit! Am Mittwoch ist der EVL offiziell in die Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2024/25 gestartet – und seitdem...

Landshut. (PM EVL) Es ist wieder Eiszeit! Am Mittwoch ist der EVL offiziell in die Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2024/25 gestartet – und seitdem wird am Gutenbergweg viel Schweiß vergossen, damit sich die Mannschaft zum Auftaktwochenende mit den beiden Highlight-Spielen bei den Eisbären Regensburg (Freitag, 13.9.) und gegen die Krefeld Pinguine (Sonntag, 15.9.) in bester Verfassung präsentiert.

„Wir arbeiten sehr konzentriert, sehr fokussiert, um in den nächsten Wochen das Fundament für eine erfolgreiche Saison zu legen“, betont Chefcoach Heiko Vogler. Am Tag vor Beginn des Eistrainings fanden die obligatorischen medizinischen und fitnessspezifischen Eingangstests statt, die bereits erste positive Ergebnisse hervorbrachten. „Athletiktrainer Adrian Schelenz hat mir berichtet, dass sich die Werte bei jenen Spielern, die schon letzte Saison bei uns waren, im Vergleich zum Vorjahr verbessert haben“, so Vogler.

Das grundsätzliche Ziel sei klar, ergänzt der Trainer: „Wir wollen uns als Team weiterentwickeln und bestimmte Elemente optimieren.“ Das erfordert intensive, präzise Arbeit auf und neben dem Eis. So wird von jeder Trainingseinheit ein Video erstellt, das anschließend ausgewertet und mit den Spielern auf Verbesserungspotenzial untersucht wird. Die beiden Goalies Jonas Langmann und Philipp Dietl bekommen vom neuen Torwarttrainer Ilari Näckel – ebenfalls mittels Videoaufzeichnungen – nach den Übungseinheiten ein explizites Feedback ihrer Trainingsarbeit.

„Ilari legt extrem viel Wert auf Details, davon werden unsere Torhüter sehr profitieren. Bei seinen Stationen in sechs Jahren DEL hat er u.a. mit Namen wie Dustin Strahlmeier, Tobias Ancicka und Mirko Pantkowski zusammengearbeitet“, unterstreicht Heiko Vogler die Erfahrung des finnischen Neuzugangs im Trainerstab. Routine ist auch ein enormer Faktor bei Christoph Schubert, der Vogler nun als „Co“ unterstützt – und dies mit dem Hintergrund von 346 Spielen, die er bei NHL-Teams absolviert hat. „Zu dieser Persönlichkeit schaut man einfach in der Kabine hoch“, sagt der Chefcoach. „Schubi strahlt eine unheimliche Erfahrung aus, die uns gut tun wird.“

Die erste Chance für die EVL-Fans, die neue Mannschaft in einem Vorbereitungsspiel in Aktion zu sehen, gibt es am Sonntag, 18. August, 14 Uhr. Dann gastieren die Straubing Tigers zum Derby-Test am Gutenbergweg.

Tickets für diese Partie gibt es ab Sonntag, 11. August, um 8 Uhr im Online-Ticketshop des EV Landshut.