Endlich wieder Eishockey! EHC Waldkraiburg startet gegen Burgau und Grafing in die Vorbereitung

Waldkraiburg. (PM Löwen) Selbst der Sommer scheint sich auf die kommende Saison in der Eishockey Bayernliga zu freuen. Anders lässt es sich kaum erklären,...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Selbst der Sommer scheint sich auf die kommende Saison in der Eishockey Bayernliga zu freuen.

Anders lässt es sich kaum erklären, warum er sich passend in dieser Woche mit einem Schlag zurückzieht. Den Löwen vom EHC Waldkraiburg, sowie den zahllosen Betreibern der Eishallen dürfte dieser Umstand ganz recht sein. Dies dürfte in Grafing ebenso sein, dort nämlich spielt der EHC Waldkraiburg – fast schon traditionell – sein erstes Vorbereitungsspiel in dieser Vor-Saison. Gleich am Sonntag darauf gibt es dann das neuaufgelegte Landesliga-Finale des letzten Jahres: EHC Waldkraiburg gegen die Eisbären vom ESV Burgau. Hier werden sich Fans, die es bisher nicht schafften, ab zwei Stunden vor Spielbeginn, in der Geschäftsstelle noch mit Dauer- und Zehnerkarten versorgen können.

Am Freitag, den 13.09.2024 geht es um 20:00 Uhr also los für die Löwen. Nur rund 45 Minuten Fahrt benötigen Spieler und Fans die B12 runter. Eine machbare Entfernung, die auch die sommerverwöhnten Fans langsam wieder an die „coole Zeit“ heranführen soll. Sowohl für die Grafinger Hausherren als auch für die Waldkraiburger Gäste wird es die erste Partie nach der Sommerpause, weshalb man gespannt sein darf wie sich beide Truppen auf dem Eis schlagen werden. Grafing zählt, trotz maximal ausreichender Leistung in der vergangenen Saison, auch in dieser Saison zu den klaren Anwärtern auf die Play-Off-Plätze. Die Löwen hingegen backen hier deutlich kleinere Brötchen und erheben keinen Anspruch auf einen Play-Off-Platz. Bei den Grafingern musste zuletzt noch einmal auf der Torhüterposition nachgebessert werden. Joshua Baron, der aufgrund einer Kooperation mit den Tölzer Löwen im Gehäuse der rot-weißen stehen sollte, verletzte sich kurzfristig. Kurzerhand reaktivierte man Lukas Steinhauer, einen Rosenheimer, der sich zuletzt in Bayreuth seine Semmeln verdiente und sich ein Jahr Pause gönnte. Die in Waldkraiburg bestens bekannten Fiedler und Schönig verabschiedeten sich ebenso, in die Landesliga zum ERSC Ottobrunn. Ansonsten vertraut der EHC Klostersee weitgehend dem Kader, der letztes Jahr Platz 6 nach der Hauptrunde sicherte und letztlich in der Best-of-7-Serie im Viertelfinale gegen Miesbach den Kürzeren zog.

Den „Kürzeren“ zog auch der ESV Burgau, vor rund fünfeinhalb Monaten, im eigenen Stadion, gegen die Löwen aus der Stadt im Grünen. Im Landesliga-Finale setzte Leon Decker in der Overtime den Puck unter die Latte und machte den Meistertitel und den Aufstieg für seine Löwen klar. Eine Wiederholung des Finalspiels wird diese Vorbereitungs-Partie nicht. Viel zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen. Die Eisbären konnten hierbei schon ihre erste Testpartie spielen. Zu Hause empfing man den Bayernligisten vom HC Landsberg und verlor diese nach einer kleinen Aufholjagd letztlich mit 3:5. Da die Löwen am Freitag gegen den EHC Klostersee antreten, treffen sich beide Teams am Sonntag zum ersten Heimspiel der Saison in Waldkraiburg mit jeweils einem Spiel und ein wenig Trainingsvorsprung für Burgau.

Die Löwen hingegen kämpfen bereits vor der Saison mit kleineren Verletzungssorgen. Tomas Vrba fällt aufgrund einer Unterkörperverletzung einige Wochen aus. Bei Bastian Rosenkranz ist noch nicht klar ob und wie er am Wochenende spielen kann. Philipp Seifert wird in Zukunft öfter auf der Bank und weniger auf dem Eis zu sehen sein. Er steht dem Verein als „Standby“-Spieler zur Verfügung und agiert ab dieser Saison als Co-Trainer von Jürgen Lederer eher hinter der Bande. Ansonsten scheint der EHC Waldkraiburg jedoch gut gerüstet zu sein für seine ersten Spiele in der Vorbereitung. Beobachter wussten zu erzählen, dass sie im tschechischen Tachov, im Kurztrainingslager, einen guten Eindruck vom Team hatten. Bestandsspieler und Neu-Spieler bildeten bereits eine Einheit und zeigten, dass sie den Sport über den Sommer hinweg nicht verlernt haben. aha