Endlich wieder ein Dreier für die Haie

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI feiert endlich wieder einen Sieg nach 60 Minuten.

Die Haie liefern dem VSV einen echten Kampf, und ringen die Adler mit 2:1 nieder.

Die ersten Minuten verlaufen ausgeglichen, etwas zerfahren und ohne große Höhepunkte. Die erste nennenswerte Gelegenheit finden die Gäste in der sechsten Minute vor, können dabei eine 3 auf 2 Situation aber nicht bis zum Ende ausspielen. Kurz darauf klopfen die Haie erstmals an. Zunächst verzieht Matt Wilkins aus guter Position, danach scheitert Devin Steffler an VSV-Goalie Cannata. Mitte des Abschnitts haben die Haie das erste Powerplay des Abends, können dies aber trotz einiger guter Szenen nicht nutzen. In Minute 15 gehen die Tiroler dann aber in Führung. Max Coatta auf den allein im Slot stehenden Steven Owre, und der lässt sich diese Chance nicht entgehen, stellt via Innenstange auf 1:0. Fast im Gegenzug haben die Gäste bei einem Stangenschuss von Felix Maxa Pech. Die Haie profitieren dann von einer Unsicherheit von Joe Cannata. Benjamin Corbeil zieht aus spitzem Winkel ab und erwischt den VSV-Goalie in der kurzen Ecke (18.). Die Adler sind angeschlagen, schwimmen in den letzten zwei Minuten, und haben Glück, dass es mit 2:0 in die Kabinen geht.

Das zweite Drittel beginnt, wie das erste aufgehört hat. Mit Chancen für den HCI. Die Haie haben in den ersten zehn Minuten mindestens eine Handvoll großer Möglichkeiten, können Cannata aber nicht bezwingen. Die schönste haben die Innsbrucker nach einer Kombination über Wilkins, Owre und Coatta, dieser scheitert aber aus kurzer Distanz. Die Gäste aus Villach erfangen sich gegen Mitte des Abschnitts, und werden jetzt ihrerseits wieder gefährlicher. Teilweise können sich die Adler lange im Drittel der Haie festsetzen, Goalie Matt Vernon ist immer wieder gefordert. Nach zwei Dritteln führt der HCI aber immer noch verdient mit 2:0.

Hinein in Drittel drei, in dem der VSV alles nach vorne wirft, und die Haie von Beginn an mächtig unter Druck setzt. Den Villachern gelingt auch bald der erhoffte schnelle Anschlusstreffer. Maxa bringt die Adler in Minute 44 auf 2:1 heran. Die Haie werden nur noch selten aus Kontern gefährlich, dann aber richtig. Jan Lattner hat nach einem Sololauf Pech. Der Kapitän scheitert an der Stange, nachdem er schon Goalie Cannata umkurvt hatte (47.). Ab der 52. Minute müssen die Haie eine ganz knifflige Situation überstehen. Patrick Kudla sitzt wegen hohen Stocks 2+2 Minuten auf der Strafbank, die Villacher nehmen das Tiroler Tor unter Beschuss, scheitern aber immer wieder an Matt Vernon. So geht es in die Schlussphase, in der die Gäste früh den Goalie vom Eis nehmen (2:37 vor Schluss), bei ihrer Schlussoffensive aber glücklos bleiben. Die Haie bringen den Vorsprung über die Zeit.

Der HCI landet endlich wieder einen ersehnten Dreier, und können bereits am kommenden Mittwoch beim nächsten Heimspiel gegen Linz nachlegen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC iDM Wärmepumpen VSV 2:1 (2:0,0:0,0:1)

Torfolge: 1:0 Owre (15./EQ), 2:0 Corbeil (18./EQ), 2:1 Maxa (44./EQ

